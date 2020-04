Inter, Lukaku ne pense pas qu'il jouera à nouveau en Premier League

L'international belge a abordé une multitude de sujets lors d'une séance de questions / réponses sur Twitter avec des fans samedi.

L'attaquant belge arrivé à l' l'été dernier, Romelu Lukaku a admis qu'il est peu probable qu'il joue à nouveau en . Le joueur de 26 ans a passé huit ans en , en rejoignant en 2011 très jeune en provenance d' avant de jouer également sous les couleurs de West Brom, et . En août 2019, Lukaku a quitté les Red Devils pour rejoindre l'Inter, où il a connu un succès majeur lors de sa première saison avec le club de .

L'international belge a marqué 23 buts toutes compétitions confondues au cours de la saison 2019-2020 avant qu'elle ne soit suspendue en raison de l'épidémie de coronavirus. Bien qu'il profite clairement de la vie à San Siro, Romely Lukaku a été interrogé samedi lors d'une session de questions-réponses sur Twitter s'il jouerait à nouveau en Premier League et si oui, si ce serait à Everton. "Je ne pense pas, mais j'ai vraiment aimé mon séjour à Everton", a répondu Lukaku.

Conte inspire Lukaku

Les fans en seront plus enthousiastes à propos de la réponse de Lukaku lorsqu'on lui demandera s'il reviendra un jour à Anderlecht, le club où il a fait ses débuts en tant que professionnel. "Bien sûr", a déclaré Lukaku lorsqu'on lui a demandé s'il allait suivre les traces de Vincent Kompany, qui est revenu à Anderlecht en tant qu'entraîneur-joueur avant la saison 2019-2020 après plus d'une décennie à .

Lukaku a également été interrogé sur les meilleurs jeunes joueurs de Manchester United et de Chelsea, affirmant que Mason Greenwood était son premier choix pour les Red Devils. "Ce garçon froid", a déclaré Romelu Lukaku avec enthousiasme à propos de Mason Greenwood, avant de choisir Mason Mount et Tammy Abraham comme ses deux jeunes stars préférées à Chelsea. L'international belge est heureux d'être avec son équipe actuelle et a souligné un récent entretien avec Antonio Conte comme une des raisons pour lesquelles il aime être à l'Inter.

Interrogé sur le discours d'entraîneur le plus inspirant qu'il ait entendu dans sa carrière, Lukaku a souligné le discours de Conte à la mi-temps lors du derby de février à Milan. L'Inter était mené 2-0 à la pause contre son ennemi juré, avant de revenir en force avec une deuxième mi-temps dans laquelle les joueurs de l'Inter Milan ont inscrit quatre buts pour gagner le match 4-2. "Conte quand nous étions 2-0 contre l' ", a déclaré Lukaku. "Il n'a pas crié du tout, il nous a dit quoi faire et où trouver de l'espace et nous avons notre affaire."