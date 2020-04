Inter - Lukaku : "Lautaro est une bête, je l'adore"

Le prolifique duo nerazzuro a inscrit la bagatelle de 39 buts toutes compétitions confondues cette saison, et l'Argentin intéresse notamment le Barça.

Romelu Lukaku dit qu'il "aime" son partenaire d'attaque de l'Inter, Lautaro Martinez, et prend plaisir à jouer à ses côtés pour les Nerazzurri.

Les deux hommes forment l'un des duos les plus prolifiques du continent cette saison, permettant à l'Inter de rester dans la course au titre depuis le début du championnat - même si leur défaite contre la juste avant l'interruption de la pourrait leur coûter cher.

"C'est incroyable, ce type est vraiment une bête", a déclaré Lukaku à propos de Lautaro lorsqu'on l'a interrogé sur lui lors d'un live sur Instagram . "Il joue si bien, il ne cesse de s'améliorer, je l'aime".

L'international argentin est un homme particulièrement convoité, notamment par Barcelone. Le club catalan est prêt à lui offrir un salaire à hauteur de 10 millions d'euros par saison pour tenter de l'attirer en Catalogne lors du prochain mercato. Malgré cela, le vice-président de l'Inter Javier Zanetti est convaincu que l'intéressé va rester au club la saison prochaine.

De son côté, Romelu Lukaku affirme être heureux depuis son arrivée en : "Je pense que la est très forte, poursuit-il. Ce n'est pas aussi facile de marquer que ce que les gens pensent. À tous les matchs vous devez vous préparer et jouer de manière différente.

"Ces deux championnats (Serie A et ) sont vraiment bons, chacun a ses points forts et c'est bien pour moi d'en découvrir un nouveau. J'aime à la fois l'Italie et l' , les deux pays m'ont bien accueilli."