Inter - Liverpool : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La Ligue des Champions revient cette semaine avec de nouveaux chocs au programme. Ce mardi, le Guiseppe Meazza de Milan sera le théâtre d’une affiche alléchante entre l’Inter et Liverpool, à l’occasion de la 6e journée de C1. Une rencontre sous fond de tensions du côté des Reds qui doivent faire forte impression face aux Nerazzurri.

L’Inter progresse en silence mais face à des tests plus relevés

Comme à son habitude, l’Inter Milan avance sans faire de bruit. Après avoir échoué en finale de la Ligue des champions la saison dernière face au PSG, les Nerazzurri disposent toujours d’un effectif solide, capable de viser loin en C1. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : actuellement quatrième de la ligue, l’Inter (12 pts) a déjà enregistré quatre succès dans cette édition de la compétition. Toutefois, ces victoires ont été obtenues contre des équipes moins renommées, telles que Prague, l’Ajax ou Kairat. Le véritable défi commence maintenant, avec l’enchaînement de confrontations contre des clubs de haut calibre comme Liverpool, Arsenal et Dortmund. Pour espérer se qualifier directement pour les huitièmes, les Lombards devront se montrer à la hauteur, d’autant que le Sporting, dernier qualifié automatique, n’est qu’à deux points de retard.

Liverpool traverse une zone de turbulence avec Salah en ligne de mire

Le calendrier pourrait toutefois sourire à l’Inter, puisque le club lombard reçoit Liverpool (13e, 9 pts) à un moment délicat pour les Reds. Si les hommes de Slot restent inconstants en Ligue des champions, leur classement en Premier League (9ᵉ) inquiète, et l’ambiance est particulièrement tendue. Après une série de trois matchs sans victoire en championnat - seule une victoire contre West Ham (2-0) est à relever - les supporters et les médias s’inquiètent de la situation du club de la Mersey. Mohamed Salah, visiblement frustré par sa situation et mis sur le banc lors des trois dernières rencontres, a exprimé sa colère après le match nul contre Leeds (3-3).

L’ailier égyptien a évoqué son sentiment de trahison et a déclaré n’avoir « plus du tout de relation » avec son entraîneur, tout en rappelant tout ce qu’il a donné au club. Cette sortie médiatique, commentée largement par la presse anglaise, pourrait peser sur le moral de l’équipe et compliquer la tâche des coéquipiers d’Hugo Ekitiké dans les prochains rendez-vous. Arne Slot a d’ailleurs réagi en conférence de presse ce lundi en confirmant la suspension de Mohamed Salah contre l’Inter avant de préciser qu’il ne fallait pas le prendre pour un faible. La tension est donc à son comble à Liverpool avant le choc face aux Lombards.

Sur quelle chaine suivre le match Inter - Liverpool

Horaire et lieu du match Inter - Liverpool

Ligue des Champions - Ligue des Champions Giuseppe Meazza

La rencontre entre l'Inter Milan et Liverpool se tiendra ce mardi soir à partir de 21h00, heure française, au stade Giuseppe Meazza de Milan.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de l'Inter

A l’Inter Milan, plusieurs absences importantes se profilent pour cette rencontre. Le latéral droit Denzel Dumfries ne pourra pas être aligné, tout comme l’expérimenté défenseur Matteo Darmian et le gardien remplaçant Di Gennaro. De plus, le défenseur central Manuel Akanji, malade, reste incertain pour ce match. Sur le plan offensif, Marcus Thuram, qui n’avait été que remplaçant face à l’Atlético Madrid après sa récente blessure pourrait retrouver une place aux côtés de Lautaro Martinez. Cette configuration pourrait reléguer le jeune Français Bonny sur le banc.

Pour le reste de l’équipe, l’ossature intériste devrait être conservée. Federico Dimarco devrait être de la partie, à l’instar des milieux de terrain Nicolo Barella et Hakhan Calhanoglu, garants de l’équilibre du bloc lombard. Ces choix devraient permettre à l’Inter de maintenir une structure solide et expérimentée malgré les absences, en s’appuyant sur ses cadres pour affronter l’adversaire dans un match crucial de Ligue des champions.

Infos sur l'équipe de Liverpool

Liverpool se présentera à Giuseppe-Meazza amoindri et sans l’un de ses symboles, Mohamed Salah, suspendu après sa récente sortie contre Arne Slot et le club. Outre l’ailier égyptien, les Reds devront également composer avec les forfaits du latéral droit Jeremy Frimpong et du défenseur Leoni, tous deux encore trop justes physiquement.

En revanche, Hugo Ekitike sera bien du voyage. Touché au dos contre le PSV, l’international français a finalement reçu le feu vert du staff médical. Auteur d’un doublé face à Leeds, il s’est hissé au rang de meilleur buteur liverpuldien en championnat avec déjà cinq réalisations. Il devrait être accompagné de Cody Gakpo tandis qu’Alexander Isak et Florian Wirtz, encore en quête d’un véritable impact depuis son arrivée, sont également attendus sur le terrain. Malgré des prestations en retrait ces dernières semaines, la charnière Konaté - van Dijk devrait être reconduite pour ce choc européen.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

