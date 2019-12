Inter, Godin : "Le Barça ne va pas venir relâché"

Le défenseur uruguayen ne voit pas le FC Barcelone venir faire de la figuration à Milan et a parlé de son ancien coéquipier, Antoine Griezmann.

Deuxième avec sept points de son groupe de , l' est ex-aequo avec le avant la dernière journée de Ligue des champions. Le club italien a son destin entre ses mains mais dispose d'un calendrier plus compliqué puisqu'ils accueillent le leader du groupe, le , alors que les Allemands affrontent le Slavia Prague. Si le champion d' en titre est d'ores et déjà qualifié, Diego Godin ne pense pas que les Catalans vont venir simplement pour faire opposition à Milan, comme il l'a expliqué en conférence de presse.

"Non, pas du tout, je ne suis pas plus tranquille parce que le FC Barcelone est déjà qualifié. C'est l'une des meilleures équipes du monde et ils ne veulent que gagner. Nous ne pensons pas qui jouera ou non. Nous attendons le meilleur de Barcelone et nous ne nous attendons pas à une Barcelone relâché. Le Barça est un club très dangereux, qui peut vous marquer à tout moment. Nous devons être très concentrés tout au long du match", a déclaré le défenseur de l'Inter Milan.

"Nous dépendons de nous-mêmes"

"L'objectif en Ligue des champions ? Le match de demain. Nous sommes une équipe qui grandit. Nous jouons avec l'enthousiasme de nous qualifier et nous le faisons devant l'une des meilleures équipes du monde. Mais nous savons que c'est entre nos mains et nous dépendons de nous-mêmes. Nous allons nous vider sur le terrain pour continuer en Ligue des champions dans un groupe très difficile. Il est vrai que Barcelone ne joue rien, mais nous ne pouvons que penser par nous-mêmes", a ajouté l'Uruguayen.

Diego Godin est revenu sur les sifflets à l'encontre d'Antoine Griezmann lors de son retour au Wanda Metropolitano : "Je ne vais pas commenter la décision d'Antoine Griezmann d'aller à Barcelone car tout ce qui se dira apportera de la controverse. Il est normal que les gens ne le reçoivent pas avec beaucoup d'affection après avoir quitté un club. Je pense qu'Antoine l'a dit très clairement, mais au fond, les gens de l'Atlético ont de l'affection pour lui".

Le défenseur uruguayen de l'Inter Milan va selon toute vraisemblance de nouveau croiser la route de son ancien coéquipier, Antoine Griezmann, mais aussi de son compatriote, Luis Suarez ce mardi soir. En revanche, Diego Godin n'aura pas à défendre sur Lionel Messi, une vieille connaissance qu'il a affronté à de multiples reprises, absent pour cette rencontre et qui ne sera pas du déplacement à Milan.