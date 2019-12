Inter, Conte : "Pas de seconde chance, c'est la victoire ou l'élimination"

L'entraîneur italien veut se qualifier pour les huitièmes de finale de la C1 mais est conscient qu'il faudra battre le Barça ce mardi.

Séduisant depuis le début de la saison, l' d'Antonio Conte est leader de avec deux points d'avance sur la , mais en , c'est un petit peu plus compliqué pour le club italien. L'Inter Milan a laissé des points bêtes de côté face au Slavia Prague notamment, mais a affiché un visage séduisant également en C1. Deuxième ex-aequo avec le , l'Inter Milan doit absolument s'imposer à domicile face au , pour éviter de remettre son sort entre les mains du Slavia Prague.

Antonio Conte connaît l'importance du défi qui attend son équipe ce mardi soir. En conférence de presse, l'Italien a souligné l'importance d'une qualification pour le prochain tour de la C1 et sait que la victoire est impérative : "Nous sommes très conscients de l'importance de ce match. Nous jouons notre place en Ligue des champions. Ce moment est très important pour nous. Nous avons atteint la dernière journée dans le groupe de la mort avec la possibilité de se qualifier".

"Tout donner sur le terrain"

Cela devrait nous faire sentir très satisfaits. Si nous gagnons, nous nous qualifions. Nous dépendons de nous. Nous voulons continuer en Ligue des champions. C'est très important. Notre objectif en C1 ? Nous devons vivre le moment présent et rien d'autre. On joue contre le FC Barcelone et à domicile, avec la possibilité que si on gagne nous sommes en huitième. C'est notre stimulant et notre courage. Nous grandissons en expérience et ne pensons à rien d'autre", a ajouté l'Italien.

Antonio Conte est conscient qu'il n'y a pas de deuxième chance pour l'Inter, c'est la victoire ou l'élimination : "Nous sommes les leaders de et l'équipe continue de grandir et d'assumer ses responsabilités. Il nous reste trois matchs avant la fin de l'année et nous devons continuer à tout donner. Demain, il n'y a pas de seconde chance et cela devrait nous donner du courage et de la force. Dans les moments difficiles, vous devez tout donner".

Même si le Barça est qualifié, l'Italien se méfie des Catalans qui vont jouer pour l'emporter : "Nous parlons du FC Barcelone, l'une des meilleures équipes du monde. Il y a trois ou quatre clubs qui commencent à gagner toutes les compétitions et l'un d'eux est le Barça. Cela signifie que vous avez 22 joueurs de haut niveau. Vous venez sans pression pour jouer ici. Cela peut être positif car la pression est parfois ressentie dans les jambes et lorsque vous ne l'avez pas, il semble que vous volez. La seule chose que j'ai dit à mes joueurs, c'est que nous ne pouvons rien laisser sur le terrain. Tel est l'objectif".