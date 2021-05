Inter - Conte : "Il y a eu beaucoup de moments clés cette saison"

L'Inter est toute proche de mettre à nouveau la main sur le Scudetto pour mettre fin à neuf ans de règne de la Juventus.

L'Inter pourrait être sacrée championne d'Italie dès ce week-end, même s'il faudra plus probablement attendre au moins le week-end prochain. Dans tous les cas, le sacre de l'équipe d'Antonio Conte ne fait désormais plus guère de doutes, onze ans après le dernier acquis sous la mandature de José Mourinho.

Les Nerazzurri tenteront de faire un nouveau pas dans cette direction ce samedi, en déplacement sur la pelouse de Crotone. Le moment idéal pour le manager italien pour faire le point et revenir sur une saison mémorable du côté de Milan.

"Je pense qu'il y a eu beaucoup de moments clés dans la saison. Ils nous ont aidés à prendre de la confiance. Il y en a eu beaucoup, pas seulement cette victoire face à la Juventus(2-0). Quand on a pris la première place, c'était un moment crucial", a détaillé l'ancien boss de la Juve, mais aussi de Chelsea.

"Les deux choses importantes sont d'abord de ne pas subir la pression. Et ensuite d'avoir la bonne mentalité pour garder cette place. Sinon la pression peut te détruire. Ça n'est pas arrivé. Les joueurs ont été bons. Les messages ont été positifs et appréciés. C'est pourquoi l'Inter est maître de son destin. On espère terminer cette saison en chef-d'oeuvre."

Il reste cinq journées de Serie A à disputer d'ici la fin de la saison. Après Crotone, l'Inter devra encore notamment défier l'AS Rome et la Juve pour conclure son très beau parcours, en plus de la Sampdoria et de l'Udinese après son déplacement à Crotone, qui lutte pour son maintien.

"J'ai vu 95% du Scudetto dans ce match. La victoire d'aujourd'hui est fondamentale, elle pèse neuf points, pas trois", affirmait déjà un Conte confiant la semaine passée après un succès arraché dans le dernier quart d'heure face à l'Héllas Vérone (1-0).

"Au cours de ces 2 années, nous avons beaucoup travaillé sur nos têtes, d'un point de vue mental. L'Inter n'avait pas été compétitif depuis longtemps. L'année dernière, nous avons fait la finale de la Ligue Europa et la deuxième place. Cette année, le Scudetto est très proche." Il pourrait l'être encore plus dans quelques heures.