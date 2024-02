Inter - Atlético Madrid : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Inter Milan et l’Atlético de Madrid sont au duel, mardi soir, en 8es de finale aller de la Ligue des Champions. Les dernières infos ici.

Les matchs de la phase aller des huitièmes de finale de Ligue des champions de l’UEFA prennent fin cette semaine. Deux cadors du vieux continent, l’Inter Milan, finaliste de l’édition dernière, sera l’hôte des Espagnols de l’Atlético de Madrid, ce mardi, à San Siro.

Inter - Atlético, un duel électrique

Sorti d’un groupe plus ou moins relevé où la Real Sociedad avait créé la surprise en terminant leader lors de la phase groupes, l’Inter Milan, qui avait fini deuxième, ne veut plus s’arrêter. Les hommes de Simone Inzaghi sont très confiants avant ce match face aux Espagnols. Car depuis le début de l’année civile, les Nerazzurri affichent une forme étincelante, n’ayant perdu aucune rencontre (8 victoires en autant de sorties toutes compétitions confondues). Le but est de s’imposer à domicile ce mardi pour prendre une avance pour les quarts de finale.

De l’autre côté, l’Atlético de Madrid, qui a fait une phase de groupes parfaite (4 victoires, 2 matchs nuls), veut aussi continuer à rêver du titre. Mais l’actuel quatrième de la Liga espagnole n’est pas trop confiant malgré sa dernière sortie rassurante en championnat (victoire 5-0 contre Las Palmas). Pour leurs cinq dernières sorties toutes compétitions confondues, les hommes entraînés par Diego Simeone comptent deux victoires, un match nul et deux défaites.

Horaire et lieu du match

Inter – Atlético Madrid

8es de finale aller de la Ligue des Champions

Lieu : San Siro

A 21h française

Les compos probables du match Inter - Atlético Madrid

Inter Milan : Sommer – Pavard, Acerbi, Bastoni – Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco – Thuram, Martinez

Atlético Madrid : Oblak – Savic, Witsel, Hermoso – Llorente, Barrios, De Paul, Koke, Lino – Griezmann, Depay

Sur quelle chaîne suivre le match Inter - Atlético Madrid

La rencontre entre l’Inter Milan et l’Atlético de Madrid sera à suivre ce mardi 20 février 2024 à partir de 21h sur Canal + Foot et RMC Sport 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée des deux groupes, My Canal et RMC Access.