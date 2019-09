Inter, Alexis Sanchez "soulagé" d'avoir quitté Manchester United

L'international chilien est soulagé d'avoir quitté les Red Devils où il jouait très peu. Il a affiché ses ambitions avec l'Inter Milan.

En manque de temps de jeu à , Alexis Sanchez va tenter de relancer sa carrière à l' . En perte de vitesse depuis plus d'un an, l'international chilien va retrouver son premier amour en Europe, la , où il avait brillé avec l' . Au micro d'Inter TV, Alexis Sanchez a affiché ses ambitions avec sa nouvelle équipe et il compte bien garnir son amoire avec au moins un trophée supplémentaire.

"Tout d’abord, je voudrais remercier mes coéquipiers, c’est un groupe formidable et ils m’ont accueilli dès la première séance d’entraînement. Je suis ici pour aider l'équipe à gagner quelque chose, parce que je veux me battre. L'entraîneur veut aussi gagner et c'est pourquoi je suis ici. J'ai le même désir de gagner quelque chose, de jouer au football. J'aime le football et jouer me rend heureux. Maintenant que je suis ici, je suis arrivé dans une grande équipe avec d'excellents joueurs. Je suis ici pour me battre pour gagner un titre", a expliqué l'attaquant de l'Inter Milan.

"Qu'est-ce qui m'a le plus frappé dans mes expériences du passé? En , c’était le côté physique, le rythme, la force, l’intensité. Je pense que le football est différent des ligues italiennes et espagnoles. Je veux gagner quelque chose, mais nous devons nous battre ensemble, vous ne pouvez gagner qu'en groupe. Si nous restons unis en tant qu’équipe, nous pourrons réussir. Moi-même et toute l'équipe ferons de notre mieux pour aller le plus loin possible et gagner quelque chose, c'est pourquoi je suis ici", a ajouté le Chilien.

Dans une interview accordée à la BBC, Alexis Sanchez a indiqué qu'il ne regrette pas d'avoir rejoint les Red Devils mais a besoin d'avoir plus de temps de jeu : "Je suis très heureux d'être allé à Manchester United. J'ai toujours dit ça. C'est le club qui a le plus gagné en . Quand je suis allé à , c’était fantastique - j’étais heureux là-bas, mais Manchester United grandissait à ce moment-là, achetait des joueurs pour gagner quelque chose. Je voulais les rejoindre et tout gagner. Je ne regrette pas d'y aller".

"Je pense que je suis heureux quand je joue pour mon équipe nationale. J'étais heureux à Manchester United aussi, mais j'ai toujours dit à mes amis: Je veux jouer. S'ils me laissaient jouer, je ferais de mon mieux. Parfois, je jouais 60 minutes, puis je ne jouais pas le prochain match - et je ne savais pas pourquoi. Je me sens bien. Je pense que je me suis bien débrouillé en Copa America. Après cela, je dépendais de l'entraîneur qui ne m'a pas fait jouer en préparation. Pourquoi ? Vous devez lui poser cette question, pas à moi", a conclu l'ancien attaquant de Manchester United.