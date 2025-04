Inter - AC Milan : Diffusion TV et en clair, streaming gratuit et compos probables

Derby décisif à San Siro ! Inter et Milan (1-1 à l'aller) s'affrontent pour une place en finale de Coupe. Qui ira défier Bologne en finale ?

San Siro retient son souffle ce mercredi soir pour le cinquième et dernier Derby della Madonnina de la saison, une demi-finale retour de Coupe d'Italie qui s'annonce électrique. Après le match nul tendu de l'aller (1-1), tout reste ouvert entre l'Inter Milan et l'AC Milan pour décrocher un billet pour la finale à Rome, probablement face à Bologne. Battues toutes les deux en championnat le week-end dernier, les deux équipes rivales ont une occasion immédiate de se racheter et de frapper un grand coup.

L'Inter veut rallumer la flamme du triplé

Longtemps dominateur dans le derby (six victoires de rang entre janvier 2023 et avril 2024), l'Inter a vu Milan revenir fort cette saison (deux victoires, deux nuls pour les Rossoneri). Le nul 1-1 de l'aller, où seul un grand Mike Maignan a empêché la défaite milanista face notamment à un Hakan Calhanoglu buteur et chambreur face à son ex-club, a confirmé cet équilibre retrouvé. Pourtant, l'Inter rêve toujours d'un triplé historique (Serie A, Coupe, Ligue des Champions) et cette Coupe d'Italie, remportée deux fois lors des trois dernières éditions, est un objectif majeur. La défaite surprise à Bologne dimanche (1-0), qui a mis fin à une série de 13 matchs sans défaite et relancé Naples dans la course au titre, a cependant jeté un léger froid. Simone Inzaghi attend une réaction immédiate de ses cadres, comme Lautaro Martinez, pour retrouver la dynamique et se rapprocher d'un nouveau trophée.

Getty Images Sport

Milan joue sa saison sur ce derby

Pour l'AC Milan, l'enjeu est peut-être encore plus grand. Neuvièmes en Serie A après une nouvelle défaite contre un voisin lombard (Atalanta, 1-0) et quasiment hors course pour la Ligue des Champions via le championnat, les Rossoneri savent que la Coupe d'Italie représente leur meilleure chance, voire la seule, de sauver leur saison et d'accrocher une qualification européenne. Vainqueurs de la Supercoupe d'Italie face à l'Inter en début d'année, les hommes de Sergio Conceiçao ont prouvé qu'ils pouvaient rivaliser, mais leur inconstance chronique, notamment défensive (un seul clean sheet lors des 10 derniers matchs à domicile), reste un problème majeur.

Le technicien portugais, dont l'avenir est toujours incertain, a tenté de stabiliser son équipe en passant récemment à une défense à trois, un système qui pourrait être reconduit pour contrer l'Inter. Il comptera sur le talent de Rafael Leão, l'efficacité retrouvée de Tammy Abraham (bourreau de la Roma au tour précédent) et les arrêts, espère-t-il, de Maignan pour déjouer les pronostics. Vingt-deux ans après leur dernier sacre dans la compétition, les Milanais sont à 90 minutes, ou plus, d'un retour en finale et sont prêts à tout donner dans ce "Derby Spaccatutto" (Le derby qui décide de tout).

🗓️ Infos pratiques – Inter vs AC Milan 🏟️ Stade San Siro (Milan) 📅 Date Mercredi 24 avril 2025 ⏰ Heure 21h00 (heure française) ⚽ Compétition Demi-finale retour – Coupe d’Italie 🧮 Score à l'aller Inter 1 – 1 AC Milan

Les compos probables du match Inter - AC Milan :

Inter Milan : Martinez : De Vrij, Pavard, Bastoni ; Frattesi, Mkhitaryan, Calhanoglu - Darmian, Di Marco ; Correa, Lautaro.

AC Milan : Maignan ; Gabbia, Pavlovic, Tomori; T. Hernandez, Reijnders, Fofana, Jimenez ; Leao, Pulisic, Abraham.

📺 Diffusion TV & Streaming – Inter vs AC Milan 🇫🇷 France Aucune chaîne TV – Streaming : L'Équipe Live Foot (abonnés) 🌍 MENA Abu Dhabi Sport Premium 1 🇪🇸 Espagne DAZN 🇧🇪 Belgique DAZN 🇩🇪 Allemagne DAZN 🇮🇹 Italie Canale 5 🇵🇹 Portugal Sport TV 2 🇧🇦 Balkans Arena Premium 1 🇬🇧 Royaume-Uni Premier Sports 2 🔒💡 Astuce : certaines chaînes ou plateformes peuvent être accessibles en France via un VPN. À tester si vous êtes abonné !

Comment regarder n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder des matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.