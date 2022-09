Iniesta : "Neymar est une machine et il offre toujours un spectacle !"

Andres Iniesta a fait l'éloge de son ex-coéquipier à Barcelone, Neymar, le décrivant comme une "machine" qui offre toujours un "spectacle".

Neymar est de retour à son meilleur niveau c'est une certitude. Tous les amoureux de football se régalent devant le début de saison du Brésilien. Nul doute que tout le monde préfère voir Neymar sur le terrain et en bonne forme qu'à l'infirmerie. L'attaquant du PSG multiplie les buts et les passes décisives en club et en sélection. Et forcément, depuis quelques semaines, il est encensé de toute part.

"Neymar c'est le football"

Andre Iniesta a joué avec Neymar au Camp Nou pendant quatre saisons, de 2013 à 2017, et ils ont remporté plusieurs titres ensemble, dont une Ligue des champions en 2015. L'ancien international espagnol évolue aujourd'hui au Japon avec le Vissel Kobe, mais il garde toujours un œil sur son ancien collègue, au sein du PSG et avec le Brésil qu'il doit mener au succès lors de la Coupe du monde 2022.

"Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs que j'ai vus et avec qui j'ai joué. C'est une machine à jouer au football, à dribbler, à faire des passes. Je crois que lorsque nous parlons de football, nous parlons de spectacle, d'apprécier ce que les joueurs présentent. Et je pense que voir Ney jouer est synonyme de cela", a déclaré Iniesta à One Football.

"Personne ne considère pas le Brésil comme un candidat à la victoire"

La légende du FC Barcelone s'est exprimé sur les chances de succès de Neymar et du Brésil de Tite lors de la Coupe du monde au Qatar : "Je pense que personne ne mettrait pas le Brésil comme candidat pour gagner la Coupe du monde. Je crois qu'ils ont une équipe très forte et je suis sûr que le Brésil va se battre pour remporter le titre.''

Neymar a été en superbe forme pour le PSG et son équipe nationale en ce début de saison 2022-23. En seulement 11 matches pour le PSG, toutes compétitions confondues, l'attaquant de 30 ans a réussi à être impliqué sur 19 buts. Neymar a continué sur sa lancée pendant la trêve internationale, avec deux passes décisives lors de la victoire 3-0 contre le Ghana et un but sur penalty lors de la victoire 5-1 contre la Tunisie.

L'attaquant brésilien va désormais devoir confirmer son retour en grâce dans le temps. Beaucoup pensent que Neymar est en grande forme et pour objectif suprême cette saison la Coupe du monde, mais ont peur qu'il retombe dans ses travers lors de la deuxième partie de saison. En attendant, le Brésilien brille et tentera de se montrer à nouveau décisif lors du retour du PSG en Ligue 1 face à Nice samedi soir.