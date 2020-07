Ingla confirme le départ prochain d’Osimhen

Marc Ingla, le directeur général du LOSC, a confirmé que son attaquant nigérian Victor Osimhen allait prendre la direction de Naples.

A moins d’une énorme surprise, Victor Osimhen ne portera plus le maillot de LOSC. Au bout d’une seule et unique saison passée dans le Nord de la , l’attaquant nigérian va changer de tunique et s’engager en faveur de . Le transfert n’est pas encore officiel, mais il est en bonne voie. Marc Ingla, le directeur général du LOSC, l’a assuré ce jeudi.

En marge de la présentation à la presse d’Isaac Lihadji, le dirigeant lillois a indiqué qu’il ne restait plus que quelques détails à régler pour que le transfert soit effectif. « On est dans la dernière étape. Le joueur a fait son choix. C'est un regret de le voir partir mais on doit être conscient de la force du marché », a-t-il confié.

L'article continue ci-dessous

« Une opportunité exceptionnelle pour Osimhen »

Ingla a poursuivi en clamant que le LOSC n’est pas en mesure de rivaliser avec les clubs les plus riches. La politique interne reste la même, à savoir faire venir des talents, les faire progresser puis les vendre à un meilleur prix. « On ne cache pas notre modèle économique, a ajouté le dirigeant catalan. On ne doit pas seulement considérer le montant du transfert mais aussi le salaire qui est proposé au joueur. Dans ce dernier registre, nous ne sommes pas une destination finale. Chez nous, les joueurs s'épanouissent. On fait appel à leur talent. Mais on construit aussi leur carrière. On est aussi dans cette démarche. C'est la vie d'un club et du marché. Pour lui et sa famille, ce peut être une opportunité exceptionnelle. »

Plus d'équipes

La cession d’Osimhen devrait rapporter un total de 81 millions d’euros à . Cela constituerait la vente la plus chère de l’histoire du club, devant celle de Nicolas Pépé. L’Ivoirien a été vendu pour 80M€ l’année dernière à .