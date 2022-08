INFO GOAL : Sir Jim Ratcliffe prêt à racheter Manchester United

Le milliardaire, déjà propriétaire de l'OGC Nice et qui a tenté de racheter Chelsea, a des vues sur l'un des plus grands clubs du monde.

Le milliardaire Sir Jim Ratcliffe veut acheter Manchester United, GOAL est en mesure de le confirmer, car le propriétaire de l'entreprise INEOS a clairement fait savoir qu'il était prêt à racheter le club à l'impopulaire famille Glazer, si elle pouvait être convaincue de vendre le club. On croit de plus en plus que les propriétaires américains, très mal vus, sont prêts à lâcher leur emprise sur Manchester United face à la pression croissante des fans.

Combien cela coûterait-il d'acheter Man Utd ?

Des rapports américains ont affirmé qu'ils envisageaient de vendre une participation dans le club, que Ratcliffe serait prêt à acheter. Cependant, l'un des hommes les plus riches de Grande-Bretagne préférerait prendre le contrôle total du club et dispose des fonds nécessaires pour mettre fin à la domination des Glazers.

Des sources familières des grandes acquisitions sportives affirment qu'il faudrait environ 7,2 milliard d'euros pour acheter le club. Chelsea a été vendu pour un montant record en mai lorsque Todd Boehly et Clearlake Capital ont racheté Roman Abramovich pour 3,2 milliard d'euros, avec un accord supplémentaire prévoyant que 2,1 milliard d'euros seront investis sur 10 ans.

Cet accord a été conclu alors que les Blues subissaient une pression intense pour trouver un accord rapide après qu'Abramovich ait été sanctionné par le gouvernement britannique pour ses liens avec Vladimir Poutine. Comme Manchester United possède un stade beaucoup plus grand et est l'un des clubs les plus rentables du sport mondial, les Glazers pourraient demander un prix beaucoup plus élevé.

Pourquoi les Glazers sont-ils impopulaires ?

Des protestations sont prévues à Old Trafford lundi pour le match de Manchester United contre Liverpool, dans le cadre d'une autre action de supporters contre les propriétaires actuels. En mai 2021, par exemple, le match entre rivaux a été reporté lorsque des manifestants ont pris d'assaut le terrain, ont essayé d'entrer dans les vestiaires et ont créé un environnement dangereux.

La famille Glazer possède des parts de Manchester United depuis 2003 et a pris le contrôle du club en juin 2005. Elle s'est endettée pour acquérir les Red Devils et se trouve depuis dans une situation financière incertaine. Leur décision de rejoindre la Super League européenne, qui a échoué, a été particulièrement impopulaire parmi les supporters. Et le terrible début de campagne de Manchester United, qui se retrouve en bas du tableau pour la première fois depuis 1992, a encore accru les tensions.

Qui est Sir Jim Ratcliffe ?

Ratcliffe est le propriétaire du géant de la chimie, INEOS, et sa valeur est estimée à environ 15,7 milliard d'euros. C'est un fan de longue date de Manchester United et la semaine dernière, Michael Knighton - qui tente lui-même de mener une OPA hostile sur les Glazers - a cité Ratcliffe comme un sauveur potentiel du club. Ratcliffe est propriétaire du club français de Nice et a lancé une offre tardive pour racheter Chelsea plus tôt cette année - mais il a échoué après avoir manqué la date limite pour soumettre une offre officielle.

Des sources proches de Ratcliffe avaient précédemment affirmé qu'il n'était guère intéressé par le rachat d'un club de Premier League. Mais son transfert à Chelsea - et surtout le moment où il a été effectué - a été perçu par certains comme un avis d'intention aux clubs de première division en Angleterre, indiquant qu'il était prêt et désireux de faire un rachat. Son soutien personnel à Manchester United a fait de lui un acheteur naturel si l'occasion se présentait.

Les Glazers sont-ils prêts à vendre ? Cela reste la principale question. Ces dernières années, on a entendu de plus en plus de bruits selon lesquels la famille serait prête à faire des offres à partir d'un certain chiffre, avec une prise de contrôle soutenue par l'Arabie Saoudite depuis longtemps. La ligne officielle de Manchester United a toujours été qu'il n'est pas à vendre.

Mais les Glazers doivent faire face à des coûts croissants à un moment où leur fortune sur le terrain est à son plus bas niveau depuis des décennies. Le nouveau manager, Erik ten Hag, tente désespérément de faire signer des joueurs avant la fermeture de la fenêtre de transfert.

Il faudra probablement investir plus de 180 millions d'euros dans les transferts pour avoir une chance de se hisser parmi les quatre premiers cette saison, et bien plus encore s'ils veulent combler l'écart avec Manchester City et Liverpool. Les Glazers ont également annoncé leur intention de procéder à des réaménagements indispensables à Old Trafford, ce qui représenterait un autre engagement financier important pour un groupe criblé de dettes. Il reste à voir comment les travaux nécessaires pourraient être financés sans la garantie de jouer la Ligue des champions ou sans que la famille continue à percevoir des dividendes de plusieurs millions de livres par an.

Qui d'autre pourrait faire une offre pour United ?

M. Knighton a déjà annoncé son intention de constituer un consortium - mais les grands investisseurs du monde entier suivront de près l'évolution de la situation. Chelsea est considéré comme une occasion rare d'acheter l'un des plus grands clubs du championnat le plus populaire du monde. Manchester United est considéré comme un actif encore plus précieux en raison de la force de sa marque internationale.

La famille Ricketts, propriétaire des Chicago Cubs, a déjà été associée à ce projet, tandis que Woody Johnson, propriétaire des New York Jets, et Steve Pagliuca, propriétaire des Boston Celtics, ont tenté de racheter Chelsea et pourraient approcher les Red Devils de la même manière.