INFO GOAL : Ramos continue de discuter avec le PSG... sans perdre de vue Arsenal

L'Espagnol est en conversation avec l'équipe parisienne, mais n'a pas encore trouvé d'accord et reste attentif à l'intérêt des "Gunners".

Il n'y a aucun accord conclu, ni signé par qui que ce soit, ni imminent pour Sergio Ramos avec aucun club européen. L'avenir de Sergio Ramos suit les processus habituels pour trouver une nouvelle équipe. C'est l'un des marchés les plus compliqués de ces dernières années et l'international espagnol avance lentement mais sûrement. Comme Goal l'a appris, l'entourage de Sergio Ramos continue de travailler pour explorer les différentes possibilités.

Des conversations ont lieu avec différents clubs et les contacts progressent de manière positive. Il y a des conversations confirmées avec le PSG, mais les clubs anglais sont aussi attentifs. L'intention de Sergio Ramos est claire. Il a 35 ans, c'est un joueur libre, il considère qu'il a en a encore sous la pédale et qu'il peut jouer quelques années et ses aspirations sont de trouver un club de premier ordre qui puisse lui donner ce que le Real Madrid lui a refusé, deux ans de contrat.

Le PSG, une option sérieuse

À l'heure actuelle et comme l'a indiqué Goal, le PSG est l'une des destinations possibles pour Sergio Ramos. Les premiers contacts entre les deux parties ont déjà eu lieu, mais il n'y a ni accord total malgré ce qui a été publié dans divers médias, ni une offre précise sur la durée du contrat ou les émoluments que l'international espagnol recevrait. Oui, il y a un intérêt reconnu par le PSG pour Ramos et les deux parties ont convenu de continuer à discuter dans un proche avenir.

L'article continue ci-dessous

À Paris, il retrouverait d'anciens coéquipiers passés par le Real Madrid comme lui et avec qui il a connu du succès sur la scène européenne notamment, comme Keylor Navas ou Angel Di María, en plus de partager un vestiaire avec son ami Neymar et avec d'autres Espagnols comme Ander Herrera ou Pablo Sarabia. Les conversations vont se poursuivre dans les jours à venir. Mais bien entendu, le PSG n'est pas la seule équipe intéressée par Sergio...

L'appel de l'Angleterre, un intérêt d'Arsenal et de Chelsea ?

Au-delà des pourparlers ouverts entre Ramos et le PSG, il y a la "voie anglaise". Comme Goal l'a appris, Arsenal est l'un des clubs qui a posé des questions sur la situation du défenseur central, pour connaître en premier lieu la prédisposition de Sergio Ramos au cas où ils entreprendraient de se lancer pour le recruter. Les Gunners accueilleraient favorablement l'arrivée de Sergio à la tête de l'équipe, même si une circonstance importante joue contre l'équipe de Londres : ils ne joueront pas la prochaine édition de la Ligue des champions. Il y a aussi des spéculations sur l'intérêt de Chelsea, quelque chose qui est apparu dans divers médias, bien que Goal n'ait pas été en mesure de vérifier s'il y a eu des contacts des Blues avec l'entourage de Sergio Ramos.

Plusieurs portes ouvertes et conversations en cours

Ramos voit dans le PSG une bonne destination pour poursuivre sa carrière et le PSG n'exclut pas de renforcer son effectif avec un footballeur qui arriverait sans avoir à payer une indemnité de transfert, étant un défenseur central expérimenté et de renommée mondiale. En tout cas, l'intérêt des Anglais est présent et Sergio Ramos ne veut fermer aucune porte. La feuille de route pour Sergio est claire : continuer à avoir des conversations, écouter tous les clubs qui frappent à sa porte et mûrir une opération qui n'est pas facile et qui va mijoter.