Au lendemain de son septième Ballon d'or, l'Argentin était absent pour cause de symptômes de gastro-entérites. Cela ne l'empêchera pas d'être présent mercredi au Parc des Princes, où il présentera son trophée au public, tout comme Paredes.

Dans un peu plus d'un mois, Mauricio Pochettino soufflera sa première bougie à Paris. En onze mois à la tête du PSG, le technicien argentin n'a pu aligner deux fois d'affilée la même équipe au moment de commencer un match.

Mercredi soir face à Nice au Parc des Princes, cette constatation va se poursuivre puisque l'entraîneur parisien devra faire sans Neymar, qui devrait être absent entre six et huit semaines selon le dernier bilan médical du club. Les discussions de dimanche soir au sein du club soir évoquaient un forfait d'au moins six semaines.

En plus du Brésilien, Pochettino devra se passer d'Ander Herrera et Georginio Wijnaldum. Le premier reprendra l'entraînement collectif en fin de semaine et le second, jeudi. A ces deux joueurs, il faut ajouter Julian Draxler, dont la reprise de l'entraînement est prévue dans deux à trois semaines.

Peu avant la traditionnelle conférence de presse de veille de match, le club annonçait que Messi, lui, n'était pas à l'entraînement mardi matin et présentait des symptômes de gastro-entérites. Tout comme Paredes.

Messi a eu « des maux d'estomac dès lundi soir »

Cela n'empêchera pas le sextuple Ballon d'or d'être présent pour la rencontre de mercredi. « Il a eu des maux d'estomac dès lundi soir », confiait une source à Goal. « Il sera là mais peut-être pas à 100% ». Autre bonne nouvelle, Marco Verratti était présent lundi et mardi lors de la séance collective et devrait être dans le groupe. Sergio Ramos, en revanche, sera lui préservé. Aucune rechute n'est à signaler mais des précautions sont prises avec le défenseur espagnol. Selon une source proche du vestiaire il serait déjà focus sur les rencontres de Lens, samedi à 21h00, et de Bruges, mardi prochain, en Ligue des champions.

Dans les cages, Gianluigi Donnarumma devrait enchaîner. Si l'on en croit la logique installée par Pochettino, depuis le 15 octobre et la victoire face à Angers (2-1), les gardiens parisiens enchaînent toujours au moins deux matches d'affilée...

Composition probable : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes - Verratti, Danilo Pereira, Gueye – Messi, Mbappé, Di Maria.