INFO GOAL - Mercato : Kostic à la Juventus, c'est fait !

Le Serbe, qui ne jouera pas la Supercoupe d'Europe, arrive aujourd'hui à Turin et passera les examens médicaux demain. Un transfert de 17 millions.

Tout est réglé pour le transfert de Filip Kostic à la Juventus. Les Bianconeri ont trouvé un accord total avec l'Eintracht Francfort pour la signature du joueur serbe : l'accord final a été trouvé et la Vieille Dame versera 17 millions d'euros, bonus compris, dans les caisses du club allemand. Le transfert est imminent et le Serbe ne rejouera plus sous les couleurs de Francfort.

Kostic pas du voyage pour affronter le Real Madrid

Le club allemand, quant à lui, a officiellement annoncé que l'ailier serbe ne participera pas au voyage pour Helsinki, où l'Eintracht Francfort affrontera demain le Real Madrid en finale de la Supercoupe d'Europe. Filip Kostic ne sera donc pas de la partie pour la rencontre face aux Merengue, confirmant son départ imminent du club allemand.

INFO GOAL - Mercato : Manchester United d'accord avec la Juventus pour Adrien Rabiot

"L'Eintracht Francfort devra faire sans Filip Kostic lors de la Supercoupe de l'UEFA contre le Real Madrid à Helsinki le mercredi 10 août à partir de 21h00 (22h00 heure locale). Le joueur est en négociations finales avec un nouveau club", a déclaré le directeur sportif de l'Eintracht, Markus Krösche, ce mardi à la veille de la rencontre.

Francfort remercie Kostic pour les services rendus

"Filip a réalisé une performance exemplaire la saison dernière et a joué un rôle important dans la victoire en UEFA Europa League. Nous avons toujours dit que nous ne mettrions aucun obstacle sur son chemin si nous faisions une offre qui soit bonne pour toutes les parties et si nous étions prêts à discuter. Nous sommes actuellement en négociations prometteuses avec un autre club et une solution se dessine", a ajouté le directeur sportif de l'Eintracht.

Mercato : Memphis Depay courtisé par la Juventus

"Nous avons une grande équipe et nous avons beaucoup de confiance dans les garçons, qui méritent tous leur chance et sont enthousiastes face aux défis qui les attendent. Dans ce contexte, nous avons décidé - également à la demande de l'éventuel nouveau club - de jouer le match contre le Real Madrid sans Filip", a conclu Krösche.

Dans les prochaines heures, le joueur serbe s'envolera donc pour Turin, où il passera des examens médicaux avec la Juventus mercredi. Ensuite, il sera temps de procéder à la signature de son contrat, et Kostic pourra alors se mettre à la disposition de Massimiliano Allegri, avant l'ouverture du championnat de la Juventus contre Sassuolo ce lundi soir.