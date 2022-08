Mercato : Memphis Depay courtisé par la Juventus

Intéressée par Memphis Depay, la Juventus est passée à l’action pour recruter l’ancien Lyonnais, poussé vers la sortie par le Barça.

Où finira Memphis Depay ? Poussé vers la sortie par le FC Barcelone, qui doit vendre - après avoir beaucoup acheté - et surtout diminuer sa masse salariale, le Néerlandais se retrouve dans une situation complexe, lui qui aurait souhaité rester en Catalogne au moins une saison de plus.

Depay s’est-il fait une raison ?

Mais celui qui s’est montré on ne peut plus important dans le sprint final de la saison passée a conscience que son temps de jeu va énormément baisser cette saison. Robert Lewandowski et Raphinha sont arrivés, tandis qu’Ansu Fati semble débarrassé de ses soucis physiques.

À lire : Pedri impressionné par Lewandowski

Depay est donc à l’écoute. Et un club se montre plus intéressé que les autres par les services de l’ancien Lyonnais, à savoir la Juventus Turin. Tout en essayant de convaincre le Barça de céder le Batave à un prix raisonnable, la Vieille Dame s’active pour convaincre le joueur.

Un salaire supérieur à celui qu’il touche

Selon les informations de Tuttosport, un contrat de deux ans aurait ainsi été proposé à l’international néerlandais, avec une année supplémentaire en option. Une belle offre, assortie d’un salaire annuel «bien supérieur» à celui qu’il touche actuellement à Barcelone.

Pour l’instant, Depay n’a pas encore répondu. Il souhaite garder toutes les portes ouvertes, notamment celle d’une résiliation de son contrat avec le Barça. Car si le club intéressé n’a pas à payer d’indemnité de transfert aux Catalans, tout sera pour le joueur.