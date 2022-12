INFO GOAL - Mercato : Aucune négociation pour João Félix

Malgré l'intérêt de plusieurs clubs de Premier League, l'Atlético assure qu'il ne négocie avec personne.

Malgré les rumeurs constantes et l'intérêt public de plusieurs clubs anglais pour la signature de João Félix, l'Atlético de Madrid reste calme dans ses bureaux et attend les développements lors de l'ouverture de la fenêtre de transfert le 2 juin. Et pour l'instant, selon GOAL, l'Atlético Madrid ne négocie avec personne pour le Portugais.

Le joueur portugais, qui a déjà rejoint le camp d'entraînement de Diego Pablo Simeone et pourrait jouer contre Elche, veut toujours partir, mais le club rouge et blanc insiste sur le fait que, malgré les différentes rumeurs sur un hypothétique transfert, à l'heure actuelle, ils n'ont pas négocié et ne négocient avec aucun club.

Il n'y a pas de négociations en cours pour le joueur portugais

Bien que l'Atlético de Madrid souhaite que le joueur continue, si une bonne offre arrive, elle sera écoutée et négociée. Les parties sont claires que la chose la plus raisonnable à faire est de convenir d'un départ si un acheteur se présente. Selon GOAL, le "super agent" Jorge Mendes fait pression sur l'Atlético depuis des mois, proposant le joueur à plusieurs clubs et cherchant des moyens de faire aboutir l'affaire.

Ces dernières heures, João Félix a été lié à de nombreux clubs : le PSG, Manchester United, Chelsea, Aston Villa et Arsenal, entre autres. Selon GOAL, bien que l'Atlético Madrid s'attende à recevoir des offres pour le Portugais dans les prochains jours, le club n'a pas encore reçu d'offre officielle pour João Félix.

Ce que l'Atlético de Madrid demande pour laisser partir João Félix

Considérant que João Félix a été le plus gros investissement de l'histoire de l'Atlético, signé pour 127 millions d'euros pour sept saisons, avec une clause de 350 millions. Sur cette base, le club rouge et blanc envisage deux formules pour laisser partir le "Menino de Oro". Le premier, un transfert pour un montant toujours supérieur à 100 millions. Ou, à défaut, même un transfert avec un bonus ultérieur, ce qui permettrait au club d'augmenter les 100 millions précités.

Le coût annuel d'amortissement du joueur portugais s'élève à 18 millions. Après quatre saisons en tant que Colchonero, le club doit encore amortir 54 millions pour son recrutement. Pour l'instant, le "cas" Joao est toujours en attente. Il n'y a pas de négociations en cours pour le Portugais et bien que l'agent Jorge Mendes soit toujours à la recherche d'une éventuelle porte de sortie, pour l'instant, aucun club n'a frappé à la porte de l'Atlético de Madrid.