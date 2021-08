Info Goal : le Real Madrid attend toujours la réponse du PSG à l'offre de Kylian Mbappé

Madrid affirme n'avoir reçu aucune réponse officielle, alors que Paris a laissé filtrer en France son refus de la proposition de 160 millions d'euros.

A une semaine de la fin du marché des transferts, le Real Madrid est enfin passé à l'action dans son dossier prioritaire. Comme le rapportait Goal hier en fin d'après-midi, la Casa Blanca a fait sa première offre formelle au Paris Saint-Germain pour s'attacher les services de Kylian Mbappé (22 ans), en fin de contrat en juin 2022. Cependant, si le PSG a fait savoir à différents médias qu'il refuserait cette proposition, il n'a, selon nos informations, pas encore transmis de réponse officielle aux Merengue.

Le premier chiffre présenté dans cette offre par les pensionnaires de Santiago Bernabeu est de 160 millions d'euros, un montant considéré comme très généreux étant donné que le contrat du joueur expire en juin et qu'il est libre de signer pour n'importe quelle équipe au 1er janvier 2022 puis de partir gratuitement ensuite. Le PSG a laissé entendre en France qu'il n'acceptera pas, tandis que le Real Madrid maintient en privé qu'il n'augmentera pas le montant.

La position de Blancos pourrait bien être une stratégie, notamment parce qu'il y a de l'argent pour payer plus (ils ont récolté environ 90 millions d'euros ces derniers mois avec les départs de Varane et Odegaard). On sait à Concha Espina que le joueur a rejeté au moins six propositions de prolongation de contrat, dont certaines en août, et l'optimisme est plus grand que les semaines précédentes car on croit savoir que des négociations sont en cours.

Al-Khelaïfi préfère ne pas vendre, Leonardo n'est pas fermé, l'émir tranchera

Au PSG, il y a une certaine division sur la question, l'émir étant chargé de la décision finale, en contact direct avec Florentino Pérez. A Paris, Al-Khelaifi est partisan de ne pas vendre. Leonardo, qui ne fait plus partie des négociations autour de la prolongation de contrat de Mbappé, prône le contraire afin d'assainir les comptes et de réinvestir une partie de la recette dans quelques renforts. Reste à savoir quelle position l'émir va privilégier.

Pour rappel, Kylian Mbappé a toujours été la priorité du Real Madrid pour ce mercato estival. En Espagne, les médias rapportaient que les Merengue étaient prêts à attendre pour signer l'international français et qu'ils ne feraient aucun autre gros coup, y compris des pistes comme Robert Lewandowski ou Erling Haaland, si les négociations échouaient pour s'attacher les services du champion du monde 2018.

Le Real Madrid est donc passé à l'action et désormais ce sera au Paris Saint-Germain de prendre sa décision en son âme et conscience. Accepter l'offre des Merengue ou conserver Kylian Mbappé quitte à le perdre gratuitement l'été prochain. Voici le dilemme pour les dirigeants de la capitale.