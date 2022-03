Info Goal : L’Atlético confiant pour Boubacar Kamara, mais aussi prudent

J-99. Le 1er juillet 2022, Boubacar Kamara ne sera officiellement plus un joueur de l’Olympique de Marseille. Le Minot a repoussé les offres de prolongation de son président Pablo Longoria, et tout semble indiquer qu’il quittera son club formateur à l’issue de la saison. Pour aller où ? Selon nos informations, l’Atlético de Madrid est en très bonne voie pour l’accueillir gratuitement.

Manchester United et le Bayern dans la course

Comme on dit dans le jargon mercato, l’Atlético se trouve en pole position. Le club madrilène suit Kamara depuis de nombreuses années, et ce dernier est plus qu’intéressé par un transfert dans la capitale espagnole : Diego Simeone, le niveau de la Liga et la perspective de jouer la Ligue des Champions sont tant d’arguments qui poussent le milieu de terrain vers l’Espagne.

L’Atlético a déjà tenté sa chance cet hiver, mais l’OM a refusé la proposition - ridiculement basse - des Colchoneros à six mois de la fin du contrat du joueur. Et ils auraient peut-être mieux fait de mettre le paquet, car Kamara sera courtisé cet été : Manchester United, le Bayern Munich ou encore Tottenham sont sur les rangs. Et il ne s’agit d’un secret pour personne, les salaires proposés par la PL sont incomparables…

À Madrid, on reste confiant, mais aussi prudent. L’Atlético a conscience que Kamara pourra toucher davantage en Angleterre, que ce soit au niveau du salaire ou de la prime à la signature, et c’est pourquoi les Rouge et Blanc misent sur le projet sportif proposé au joueur. Avec la perspective de grandement progresser sous les ordres de Simeone, qui compte utiliser sa polyvalence au milieu de terrain.

Décision finale attendue pour début avril

Selon nos informations, il faudra attendre début avril pour connaître la décision du joueur. Le voir rester à l’OM n’est pas à exclure, mais cela semble improbable à l’heure actuelle. Kamara pourrait également choisir un autre club, malgré l’avance prise par l’Atlético. Dans ce cas, le club madrilène pourrait se retourner vers Sergi Roberto, qui fait office de plan B, à condition qu’il décide lui aussi de quitter le FC Barcelone gratuitement cet été, à la fin de son contrat.