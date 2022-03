Équipe de France : Payet, la porte reste ouverte selon Deschamps, mais…

"Je pourrais revenir pour cirer les chaussures de Karim Benzema s'il le faut (rires) ! Ce serait couillu de dire que j’arrive et que je joue. Être dans les 23, ce serait déjà exceptionnel, le vivier offensif est incroyable", reconnaissait Dimitri Payet début mars à propos de son éventuel retour en équipe de France, lui qui n’a plus porté le maillot bleu depuis le 11 octobre 2018 et une dernière sélection face à l’Islande (2-2) en amical.

Deschamps : "Payet a eu un rôle important, même décisif"

Interrogé sur le sujet, Didier Deschamps n’a pas non plus manié la langue de bois. Le sélectionneur est droit dans ses bottes : Payet reste "sélectionnable". "Il me fait rire, Dim, a entamé DD en référence à la phrase sur les chaussures de Benzema. À un moment, il a eu un rôle important, décisif même. Depuis, il y a eu d'autres joueurs. Après, au même titre que Steve Mandanda, il reste toujours sélectionnable", a-t-il confirmé.

Gettyimages

"Quand je dis ça, on dirait que je ne dis rien et jamais je ne reprends ce genre de joueur. Mais ça veut dire quelque chose tout de même. Ça dépendra de la situation. Il y a eu d'autres choses depuis sa dernière sélection, des résultats. Lui aussi a eu des passages plus ou moins performants avec l'OM. Cette saison, il retrouve son meilleur niveau, il est décisif et est souvent capitaine", a reconnu Deschamps, au point de réellement envisager un retour du Marseillais ?

L'article continue ci-dessous

À lire : Payet pense encore à l’équipe de France

À priori, la mission "Coupe du monde" de Payet s’avère compliquée. Tout d’abord en raison de la concurrence, qui fait rage dans le secteur offensif. Car derrière les intouchables Benzema, Mbappé et Griezmann - voire Coman - se trouvent les Ben Yedder, Diaby ou encore Nkunku. Sans oublier Nabil Fekir, qui évolue au même poste et fait actuellement les beaux jours du Betis Séville.

Payet, plus aussi étincelant qu’en début de saison

En raison de son niveau actuel, aussi. Car si Payet a brillé en première partie de saison, force est de constater qu’il est bien moins étincelant depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. À 34 ans, le Réunionnais n’abdique pourtant pas et rêve de disputer son premier Mondial. Comme l’a rappelé Deschamps, la porte est ouverte, mais reste à savoir si d’autres n’en boucheront pas l’accès au Marseillais…