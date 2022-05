INFO GOAL : Kylian Mbappé quasiment d’accord avec le Real Madrid

La fin d’un long feuilleton. Après cinq ans de rumeurs et de contacts plus ou moins intenses, Kylian Mbappé devrait bel et bien porter le maillot du Real Madrid ! Selon nos informations, l’accord entre les deux parties est pratiquement conclu, mais certains détails doivent encore être réglés. Par rapport à l’été dernier, les montants en jeu ont évidemment évolué, car le Parisien arrivera en fin de contrat.

Quel calendrier pour l’annonce ?

Parmi ces derniers détails à régler, on retrouve par exemple la fameuse question des droits à l’image du joueur, mais cela n’empêchera pas un accord entre deux parties désireuses de s’entendre. L’affaire est donc conclue à 99%, et le principal intéressé a confirmé la chose lors de la récente cérémonie des Trophées UNFP. Reste à connaître le calendrier de l’annonce…

Getty

Selon nos informations, Madrid veut que le joueur prenne les devants en annonçant son départ du PSG. Cela peut désormais arriver à tout moment car le dernier match des Parisiens face à Metz, ce samedi en Ligue 1, sera sans enjeu. L’annoncera-t-il avant, risquant ainsi une éventuelle mauvaise réaction du Parc des Princes, ou après ? Nul ne le sait.

Le Real ne dira rien avant la finale

Une chose est certaine : Mbappé annoncera son départ avant de rejoindre l’équipe de France, avec un rassemblement prévu le 28 mai. Soit le même jour que la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool. Les Merengue, justement, souhaitent attendre ce choc ô combien décisif pour officiellement communiquer sur l’arrivée du crack de Bondy.

L'article continue ci-dessous

À lire : Angel Di Maria d’accord avec la Juve, une exclusivité Goal !

Pour ne pas perturber les joueurs madrilènes avant la finale, et surtout pour conserver toute l’attention sur la quête de la 14e coupe aux grandes oreilles. En cas de victoire madrilène au Stade de France, il ne serait donc pas exclu de voir Florentino Perez craquer et annoncer l’arrivée de Mbappé à Madrid ? Tout est possible, mais il faudra à priori attendre quelques jours.

Présentation au Bernabeu mi-juin ?

Pour la présentation officielle de Mbappé au Santiago-Bernabeu, il faudra en revanche attendre le 13 juin et la fin du stage des Bleus. Après cinq ans passés au PSG, celui qui a été élu meilleur joueur de la saison en Ligue 1 pour la troisième fois consécutive s’apprête donc à quitter notre championnat. Un scénario attendu depuis l’été dernier, lorsqu’il avait publiquement annoncé son envie de s’en aller.