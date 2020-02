INFO GOAL - Jordan Lefort va rejoindre les Young Boys de Berne

Selon nos informations, le défenseur de 26 ans de l'Amiens SC est arrivé à Berne (Suisse) ce dimanche, où il devrait être prêté avec option d'achat.

Formé à l' , où il a pris part à dix rencontres de cette saison, Jordan Lefort va quitter la pour la première fois de sa carrière. Âgé de 26 ans, le défenseur s'apprête en effet à prendre la direction de la , où l'attendent les de Berne.

Un prêt avec option d'achat pour le défenseur

Selon nos informations, le natif de Champigny est même arrivé ce dimanche à Berne, et effectuera la visite médicale préalable à la signature de son contrat dès lundi. Chez l'actuel second de Super League suisse, Jordan Lefort sera prêté pour les six prochains mois avec option d'achat par l'ASC.

Après avoir effectué ses débuts professionnels chez les pensionnaires du stade de la Licorne, le défenseur sera donc exempté de la lutte pour le maintien avec les Picards, et va découvrir le troisième club de sa carrière, lui qui avait évolué une saison à Quevilly-Rouen lors de l'exercice 2017-2018.