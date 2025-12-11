"Incroyable", Luis Enrique choqué par un joueur de Bilbao

L'Espagnol a affirmé que les champions de France « méritaient la victoire », mais ont été privés de ce succès par une performance « incroyable » du gardien Unai Simon, élu homme du match.

Le PSG frustré à Bilbao

Les Parisiens sont arrivés à Bilbao en sachant que les trois points étaient cruciaux pour leurs ambitions de qualification directe pour les huitièmes de finale. Dans l'atmosphère hostile de San Mamés, les géants de la Ligue 1 ont dominé la rencontre, se créant de nombreuses occasions franches face à l'équipe basque. Cependant, ils se sont heurtés à un obstacle infranchissable : le gardien international espagnol Simon.

Le portier de l'Athletic Club a réalisé une série d'arrêts exceptionnels pour contenir les visiteurs, frustrant des joueurs comme Bradley Barcola et Senny Mayulu tout au long de 90 minutes intenses. Les Parisiens ont tenté 18 tirs au but, dont seulement cinq ont été cadrés. Ce résultat laisse le PSG toujours en quête des points nécessaires pour consolider sa place dans le top 8 du classement de la phase de groupes, une réalité qui a quelque peu agacé son entraîneur lors de sa conférence de presse d'après-match.

S'adressant à la presse après le coup de sifflet final, Luis Enrique n'a pas manqué de souligner l'anomalie statistique de la rencontre. Pour le coach parisien, le fait que le gardien adverse ait été désigné homme du match était la preuve irréfutable que son plan tactique avait fonctionné, même si le score ne le reflétait pas.

« C'est arrivé comme ça parce que le gardien Unai Simon a été incroyable, il a été élu homme du match et cela signifie que nous méritions la victoire, je pense », a déclaré Luis Enrique. « Sans aucun doute, le niveau de jeu de l'Athletic était très élevé. Ils auraient pu gagner car ils ont aussi eu quelques occasions. Mais au final, nous méritions la victoire.

« C'est dommage car nous devions gagner, Unai Simon a été incroyable, et nous avons besoin de points supplémentaires pour terminer dans les huit premiers. »

Malgré la frustration liée au résultat, Luis Enrique est resté élogieux envers le spectacle offert. L'intensité du match, alimentée par le pressing féroce de l'équipe d'Ernesto Valverde et le public basque survolté, a constitué un véritable test de Ligue des Champions.

« Aucune frustration, je pense que c'était un match très intense, nous avons fait le travail, ils ont beaucoup pressé », a déclaré Luis Enrique. « Nous nous sommes créé beaucoup d'occasions, mais Unai Simon était sur le terrain et l'ambiance était incroyable. »

Il a également refusé de critiquer son attaque, malgré leur incapacité à marquer.

« Tous les attaquants ont montré un bon niveau, ils se sont créé de nombreuses occasions de marquer. »