"Incroyable", Hansi Flick revient sur le titre du Barça

FC Barcelone vs Villarreal

Jeudi, Barcelone a remporté un nouveau derby catalan en s'imposant 2-0 face à l'Espanyol, remportant ainsi le titre de champion de la Liga. À deux journées de la fin, le Real Madrid, à sept points du but, ne peut plus le rattraper.

Barcelone savait, avant le match au stade RCDE, qu'il lui fallait gagner pour s'assurer le titre. Mais la tâche était loin d'être simple, comme l'a laissé entendre Hansi Flick lors de sa conférence de presse d'après-match, selon Diario AS.

« L'Espanyol a très bien défendu, ils ont été très dangereux. Je suis très content. Je pense que Lamine a marqué deux buts comme ça à l'échauffement, c'était parfait. »

L'article continue ci-dessous

La victoire contre l'Espanyol a prolongé la série d'invincibilité de Barcelone en Liga en 2025. Cette série lui a permis de devancer le Real Madrid et l'Atlético de Madrid dans la course au titre, et Flick a exprimé sa fierté quant à la performance de ses joueurs depuis début janvier.

Je trouve la deuxième partie de saison incroyable, nous n'avons perdu aucun match. Je félicite l'équipe, le club et les supporters. C'était incroyable. Il est toujours important d'être fort mentalement. L'entraînement après la trêve hivernale nous a aidés. Gagner la Supercoupe nous a également donné confiance. Les joueurs ont atteint leur meilleur niveau, comme Frenkie et d'autres, qui ont progressé.

Pour la deuxième fois en trois saisons, Barcelone a remporté le titre de champion d'Espagne au RCDE Stadium. L'année 2023 a été poignante, et deux ans plus tard, Flick tenait à ce que cela ne se reproduise pas.

« Je sais ce qui s'est passé il y a deux ans et je voulais le célébrer intérieurement. »

Barcelone peut désormais aborder sereinement ses deux derniers matchs contre Villarreal et l'Athletic Club. La saison a été magnifique pour les Catalans, qui ont réalisé un triplé national : Liga, Coupe du Roi et Supercoupe d'Espagne.