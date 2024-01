Incroyable ! François Mughe va quitter Marseille

Alors qu’il a refusé la sélection pour avoir du temps de jeu avec l’OM, François Mughe pourrait quitter Marseille dans les prochains jours.

La Coupe d'Afrique des Nations 2023 se joue actuellement en Côte d’ivoire avec 24 nations africaines. En lice pour cette édition du tournoi continental, le Cameroun se présente sans l’un de ses attaquants. Convoqué par le sélectionneur camerounais, Rigobert Song, François Mughe a tourné à dos à l’équipe nationale, préférant rester à l’OM pour glaner du temps de jeu. Mais les choses ne se passent pas comme il l’avait prévues.

La polémique François Mughe

C’était l’une des premières surprises de la Coupe d’Afrique des Nations. Le refus de François Mughe de répondre à la convocation de l’équipe nationale a fait jaser dans le pays et même en France. « Ce n’est pas comme ça que tu gagnes ta place. Évidemment, s’il y a une épidémie de variole, tu vas jouer. (...) Ça me heurte. Le petit Mughe, le jour où on ne va pas l’appeler, il sera le premier à aller pleurer dans les jupes de sa mère ! Il faut savoir ce qu’on veut dans la vie », déclarait notamment Jean-Michel Larqué au sujet du joueur il y a quelques semaines. Par ailleurs, si François Mughe pensait profiter du départ de certains attaquants comme Sarr et Ndiaye à cette même compétition avec le Sénégal pour avoir du temps de jeu, le Camerounais vit une toute autre réalité.

François Mughe vers un départ cet hiver

En effet, François Mughe n’a toujours pas joué avec l’OM cet hiver. La raison, la Fédération camerounaise de football refuse d’envoyer la lettre autorisant le joueur à jouer avec Marseille durant la période la CAN (13 janvier – 11 février). Une position qui fait grincer des dents dans l’entourage de l’attaquant de 19 ans. « On aimerait juste un peu de bon sens, on ne comprend pas l'idée de bloquer un jeune qui espère apporter à la sélection à moyen terme », déclare notamment l’entourage du joueur pour L’Equipe.

L'article continue ci-dessous

Toutefois, la situation de François Mughe pourrait prendre une autre tournure dans les prochaines journées. En effet, François Mughe pourrait très prochainement faire ses valises. A en croire les informations rapportées par Onze Mondial, l’attaquant intéresserait des clubs de Ligue 2 et d’autres écuries en Suisses qui aimeraient attirer le joueur sous la forme d’un prêt. L’OM étant en train de faire le ménage pour renflouer ses caisses, un départ de François Mughe cet hiver ne devrait pas être mal vu dans la cité phocéenne.