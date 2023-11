Incidents OM – OL : Lyon a menti à propos de Fabio Grosso

L’Olympique Lyonnais a pris tout le monde à contre-pied concernant la blessure de Fabio Grosso après les incidents de Marseille.

Dimanche dernier, l’Olympique Lyonnais n’a pas pu disputer le match contre l’Olympique de Marseille pour le compte de la dixième journée de Ligue 1 de France au Stade Orange Vélodrome. Ceci en raison des incidents survenus en cours de route pour rallier la pelouse.

Lyon fait fausse communication pour Grosso

Alors que l’OL était en déplacement pour le Stade Orange Vélodrome, le véhicule transportant la délégation lyonnaise a été caillassé par un groupe de supporters de l’Olympique de Marseille. Ce même soir, un autre bus des supporters des Gones a été pris pour cible.

Blessé tout comme son adjoint Raffaele Longo après les jets de projectiles, Fabio Grosso, entraîneur de l’Olympique Lyonnais, a reçu 12 points de suture au visage. Dans l’après-midi du mardi, le club rhodanien a effectué une première séance d'entraînement organisée à huis clos, à Décines. Plutôt, le club a indiqué que le technicien italien ne sera pas de la partie pour cette première séance après les incidents de Marseille.

L'article continue ci-dessous

Mais l’Olympique Lyonnais n’aurait fait qu’une fausse communication à propos de son entraîneur. Selon les informations de L’Equipe, l'entraîneur lyonnais, qui a reçu une ITT (incapacité totale de travail) de 30 jours, et était censé ne pas être au stade, est quand même arrivé sur le terrain un peu avant 16 heures, vêtu d'un survêtement du club et coiffé d'une casquette qui cachait une partie du gros pansement qu'il porte sur l'arcade gauche.

Getty

La réaction de Grosso

Silencieux depuis les incidents du dimanche à Marseille après quoi il est gravement blessé, Fabio Grosso a pris la parole pour la première fois, mardi. En effet, dans un message sur son compte officiel Instagram, l’ancien coach de Frosinone revient sur la gravité de sa blessure subie à Marseille.

« Ce qui s'est passé dimanche soir aurait pu être une tragédie, et cela l'a certainement été pour le sport et tous ceux qui l'aiment. J'espère de tout cœur que ça servira de leçon pour notre avenir. Je vous remercie tous pour votre soutien et votre proximité. Allez l'OL… Toujours », a écrit le champion du monde 2006.