« Ils ne savaient pas quel jour on était », Arsenal a été humilié par le PSG selon une légende

L'attaquant légendaire de Premier League, Alan Shearer, a partagé son avis sur la défaite 1-0 d'Arsenal face au PSG enLigue des champions.

L'attaquant emblématique de Premier League, Shearer, n'a pas hésité à critiquer la performance d'Arsenal, critiquant son début de match poussif face au Paris Saint-Germain à l'Emirates Stadium mardi. La légende de Newcastle a souligné que les Gunners semblaient complètement perdus en début de match, affirmant qu'ils « ne savaient pas quel jour on était ». Malgré ce revers, Shearer estime que tout n'est pas perdu pour l'équipe de Mikel Arteta et a souligné les ajustements clés qu'Arsenal doit opérer pour préserver ses espoirs de qualification pour la Ligue des champions au match retour.

Si Arsenal a pris de l'ampleur au fil du match, c'est le PSG qui a pris le match par la peau du cou. En effet, grâce à une brillante action collective, Ousmane Dembélé, en pleine forme, a trouvé le chemin des filets dès la quatrième minute, laissant Arsenal sous le choc. À l'approche du match aller, les hommes d'Arteta étaient pleins de confiance, et pourquoi pas ? Après tout, ils se dirigeaient vers les demi-finales après une victoire écrasante 5-1 sur le Real Madrid, champion en titre, en quarts de finale. Cependant, l'équipe de Luis Enrique les a ramenés sur terre, les Gunners n'ayant pas réussi à imposer leur stratégie et peinant à suivre le jeu collectif fougueux des Parisiens.

Interrogé par Betfair, Shearer a commenté la piètre performance d'Arsenal en première mi-temps : « L'ambiance était incroyable à l'Emirates avant la demi-finale aller de Ligue des champions d'Arsenal contre le PSG, mais tout a changé après trois minutes avec le but du PSG. Quand on se retrouve sur un terrain hostile, où l'on sait que l'ambiance sera incroyable pour l'équipe locale, on veut garder le ballon et, si possible, marquer rapidement pour faire mourir le public. Le PSG l'a fait.

Arsenal ne s'en est jamais remis. Pendant les 20 ou 30 premières minutes, ils ne savaient pas quel jour on était. » Puis ils se sont repris et ont dominé pendant dix ou quinze minutes avant la mi-temps, sans avoir besoin de pause.

« Arsenal a eu deux très belles occasions. Une en première période avec Gabriel Martinelli en un contre un, puis un en deuxième période avec Leandro Trossard. À part ça, je sais qu'ils ont marqué un but pour hors-jeu refusé, qui a pris beaucoup trop de temps compte tenu de sa position hors-jeu d'un demi-mètre. Le point positif, c'est que le score final n'a été que de 1-0. Ça aurait pu être bien pire.

« À 1-0 avant le match retour, Arsenal a encore une chance. Ce qui était déjà une occasion difficile face à une très bonne équipe est devenu un peu plus difficile, mais ce n'est pas impossible.»

Shearer, cependant, estime qu'Arsenal est encore en lice. L'Anglais a expliqué ce que l'équipe londonienne doit améliorer pour le match retour la semaine prochaine : « Arsenal a manqué Thomas Partey lors du match aller contre le PSG. Je ne suis pas sûr que Dembélé ait autant d'espaces dans les trois premières minutes si Partey joue. Il jouera la semaine prochaine, ce qui signifie que nous espérons voir un meilleur Declan Rice, car ce n'est pas son meilleur rôle, assis à essayer de rafler le jeu en tant que numéro six.

Rice est meilleur quand il attaque, et il y a eu un moment hier soir où il a pu attaquer, ce qui a créé une opportunité pour [Leandro] Trossard. » Le pressing d'Arsenal doit être meilleur. Pendant la première demi-heure du match aller, ils ne savaient pas quand presser ou rester assis, et la situation était vraiment confuse. Ils n'ont pas bien compris et ont fini par se faire intercepter. Cela peut considérablement s'améliorer, mais ils ne sont pas obligés de tenter le coup tout de suite. Si le score est toujours de 1-0 à la mi-temps à Paris, ce n'est pas grave.

Arsenal doit juste être un peu plus patient, accepter le rythme, rester concentré et ne pas encaisser de but, car s'ils prennent le premier but dès le début, ce sera la fin pour eux.