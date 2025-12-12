"Il ne peut rien faire", Karim Benzema cash sur Xabi Alonso !

La pression s'accentue sur l'entraîneur Xabi Alonso, qui pourrait être limogé moins d'un an après sa prise de fonction.

Ces dernières semaines, le Real Madrid a connu des difficultés, tant au niveau des résultats que des performances. Alonso est pointé du doigt, mais comme l'a confié Karim Benzema à L'Équipe (via Marca), le problème réside davantage dans la performance des joueurs.

« Ce qui leur manque, c'est tout simplement une connexion entre Mbappé, Vinicius, Bellingham et Rodrygo. Chacun doit savoir ce qu'il a à faire sur le terrain. Bellingham doit comprendre qu'il est le meneur de jeu, pas le buteur. Mbappé est le buteur, pas le milieu offensif. Vinicius n'est pas un milieu défensif, c'est un ailier gauche. Du moment que chacun sait ce qu'il a à faire sur le terrain, c'est l'essentiel. Car on parle de joueurs qui font partie des dix meilleurs au monde, et ils sont tous dans la même équipe.

« C'est difficile car chacun a sa propre personnalité et ses propres caractéristiques. Chacun veut être le meilleur, donc c'est un peu délicat… Chacun doit comprendre que, dans son rôle, il peut contribuer, mais que c'est pour le bien de l'équipe. »

Benzema : Xabi Alonso ne peut pas résoudre les problèmes du Real Madrid

Benzema est convaincu qu'Alonso n'est pas l'homme de la situation pour sortir le Real Madrid de sa mauvaise passe, mais bien les joueurs eux-mêmes.

« Non, l'entraîneur ne peut rien faire. Il a des noms, c'est lui qui joue le mieux. Après, tout repose sur les joueurs… Si votre coéquipier est meilleur que vous, il faut l'accepter. Le problème, c'est de ne pas accepter que celui qui est devant vous marque plus de buts. C'est pour ça qu'on a des problèmes quand on a cinq ou six grands joueurs ensemble. Chacun apporte sa contribution. Et, au final, le buteur attire toujours un peu plus l'attention que les autres. Mais il a toujours besoin des autres ! On ne peut pas tout faire seul. »