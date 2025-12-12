"Il cherchait la bagarre", Haaland dénonce un joueur du Real

Même s'il n'a pas livré sa prestation la plus marquante, cela n'a pas eu d'importance.

Selon TNT Sports (via Diario AS), Haaland s'est exprimé sur plusieurs sujets après le match au Bernabeu, notamment son duel avec les défenseurs centraux du Real Madrid, Raul Asencio et Antonio Rudiger.

« On veut toujours jouer contre les meilleurs. Dès la première minute, Asencio cherchait à me bousculer et à provoquer une confrontation. Personnellement, j'aime ça. Ça ne me dérange pas. J'ai aussi eu de beaux duels avec Rudiger. Aujourd'hui, il a cherché l'affrontement et m'a poussé. Pour moi, c'était un penalty indiscutable. »

Haaland réagit à l'absence de Kylian Mbappé et au Bernabéu

Interrogé sur la décision de Xabi Alonso de ne pas faire jouer Kylian Mbappé, le numéro 10 du Real Madrid n'ayant pas pris de risque en raison d'une gêne au genou, Haaland a répondu :

« On était au courant de ses blessures et on n'aime pas voir un joueur blessé. On s'attendait à jouer contre lui. Je pensais pouvoir jouer. Quand on doit jouer contre Kylian et qu'il ne joue pas, on est forcément déçu… On veut jouer contre les meilleurs. Ça donne un coup de pouce psychologique. »

Il a également évoqué son retour au Bernabéu, une première depuis sa rénovation. Il avait manqué le match retour des barrages entre le Real Madrid et Manchester City la saison dernière dans ce même stade, à cause d'une blessure.

« Bien sûr. C'est génial. C'est un stade où on a envie de jouer. C'est incroyable. C'est le genre de match qu'on rêve de jouer. »