Ighalo "aux anges" après avoir prolongé à Manchester United

Les Red Devils ont conclu un accord avec le Shanghai Shenhua pour garder l'attaquant nigérian à Old Trafford jusqu'en janvier 2021.

Odion Ighalo est déterminé à aider à remonter dans la classement de la après avoir exprimé sa joie de prolonger son prêt chez les Mancuniens.

Real Madrid, Benzema et son "impatience" de retrouver la compétition

Après des discussions prolongées avec le Shanghai Shenhua, United a finalement confirmé avoir atteint lundi une prolongation de prêt pour le Nigérian.

Plus d'équipes

L'accord, qui ne comprend pas d'option ou d'obligation d'achat, le maintiendra au club jusqu'au 31 janvier 2021 et le joueur de 30 ans est ravi d'avoir prolongé son séjour.

"Je suis vraiment heureux. C'est un rêve pour moi d'être ici. Je trépigne d'impatience et je suis prêt à partir », a déclaré Ighalo à MUTV.

L'article continue ci-dessous

"Les derniers jours ont été difficiles car il y a eu différentes discussions à ce sujet, mais maintenant je suis vraiment content, je dois donc me concentrer pleinement. Je suis ici jusqu'à fin janvier, donc c'est bon pour moi. J'ai décidé que je voulais rester et je suis heureux. Depuis le premier jour de mon arrivée, j'ai précisé que je voulais faire tout ce qu'il fallait pour continuer ce travail. C'était très difficile, il y a eu des discussions, mais je suis heureux qu'ils aient finalement accepté. Tout est officiel maintenant."

Ighalo a remercié le Shanghai Shenhua de lui permettre de poursuivre son rêve d'évoluer pour son club de coeur encore un peu plus longtemps.

"J'envoie des remerciements au président et directeur de Shanghai pour leur soutien car ils savent que c'est ce que je veux. Je les remercie donc et je suis heureux que cela se soit produit. Ils me souhaitent bonne chance aussi. Comme je l'ai dit, depuis que je suis jeune, je soutiens ce club et jouer pour MU est un rêve. Maintenant que j'ai prolongé mon prêt, cela est encore plus clair et je suis engagé. Dans ma tête, je suis ici jusqu'à la fin de janvier. Je veux juste travailler dur et en profiter, soutenir l'équipe et faire tout ce que je peux."