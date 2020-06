Real Madrid, Benzema et son "impatience" de retrouver la compétition

Karim Benzema est très impatient de refouler à nouveau les pelouses de Liga et de gagner des matches avec le Real Madrid.

"Nous avons très envie de revenir à la compétition et de gagner, de gagner des matchs". À une dizaine de jours de la réception d' , match de reprise du après l'arrêt du championnat espagnol suite à la pandémie de coronavirus, le buteur français Karim Benzema se dit impatient.

"Le premier match sera très important contre Eibar, à la maison, et nous allons tout donner jusqu'à la fin", a indiqué 'Benz' aux médias officiels du Real, dans des propos relayés par l'AFP.

"Deux mois sans toucher le ballon, ça a été un peu difficile, a ajouté Benzema. Maintenant, on se sent bien et on va continuer à travailler ensemble, avec ballon. Aujourd'hui (mardi), nous avons fait un match (d'entraînement), et les sensations ont été très bonnes pour tous."

Des sensations qui ne seront pas les mêmes sans public : "Ce sera différent, c'est sûr. Nous avons toujours besoin des supporters. Mais même sans eux, nous savons que ce que nous avons à faire, c'est gagner les matches, et viser la première place."

L'ancien lyonnais en a profité pour dévoiler "le message de Zizou" : "Prendre du plaisir, profiter du football".

Pour rappel, le Real Madrid deuxième du championnat, à deux points du Barça, fera son grand retour en le dimanche 14 juin à 20h30 à domicile contre Eibar (16e), dans le cadre de la 28e journée