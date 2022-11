Ibrahimovic sur les journalistes français : "Maintenant, ils lèchent le c** de Benzema"

Zlatan Ibrahimovic a rappelé aux journalistes français qu’ils ont méchamment dénigré Karim Benzema avant de le porter aux nues.

Lauréat du dernier Ballon d’Or France Football, Karim Benzema fait aujourd’hui l’unanimité. Aussi bien dans les médias de son pays qu’à l’étranger. Mais, cela n’a pas toujours été le cas par le passé. Il fut un temps où l’attaquant du Real Madrid a été sérieusement décrié. En particulier après la fameuse affaire de la sextape et durant sa longue mise à l’écart de l’équipe de France (2015-2021).

Ibrahimovic rappelle l’hypocrisie des journalistes français

Le traitement envers l’ancien lyonnais a donc varié au fil du temps. Un contraste qu’a remarqué Zlatan Ibrahimovic, même s’il ne joue plus en France depuis 2016. Pour les Suédois, Benzema a été injustement lynché par les journalistes de son pays.

« Benzema est le Ballon d’or. Et maintenant ils disent quoi les journalistes ? Parce que si on retourne en arrière, pendant le mondial en Russie, j’ai dit que Benzema méritait d’être en sélection, et les journalistes français m’ont attaqué », a commencé par rappeler l’avant-centre milanais sur un ton furieux à Canal+.

Le Suédois réduit aussi le mérite de Deschamps

« Ils (les journalistes français) disent quoi maintenant ? Ils lèchent le cul de Benzema, a poursuivi vulgairement Ibrahimovic et sans prendre de gants. Je n’ai pas peur de dire ces mots, parce que quand j’étais dans les studios de BeIn Sports, pendant la Coupe du Monde 2018, ils m’ont posé des questions sur Karim. J’ai dit qu’il méritait d’être en sélection et ils m’ont attaqué parce que la France a gagné le Mondial. Oui mais si la France n’avait pas gagné avec cette équipe, ça aurait été un échec. Et maintenant qu’il a gagné le Ballon d’Or, que disent les médias en France ? »

Des propos forts et qui sont aussi dirigés certainement envers Didier Deschamps, coupable de s’être privé de l’un des meilleurs joueurs de la planète. Selon Ibra, le mérite du sélectionneur français serait donc minime dans la conquête de la deuxième étoile en Russie.

La Suède n’étant pas qualifiée pour le tournoi au Qatar, qui débute le 20 novembre prochain, Ibrahimovic va de nouveau pouvoir assister à cette compétition en tant que spectateur ou observateur avisé. Et il est bien content de voir les Bleus se produire avec Benzema au sein de leur ligne d’attaque. Pas sûr en revanche qu’il soit heureux de voir Kylian Mbappé, vu qu’il ne lui voue qu’une estime mesurée.