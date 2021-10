Affaire de la sextape : Benzema sait ce qu’il risque

Karim Benzema connait désormais la peine qu’il risque si sa culpabilité est avérée dans l’affaire de la sextape.

Au bout de trois jours de procès, le tribunal de Versailles devrait rendre vendredi son verdict concernant la fameuse affaire de la sextape, impliquant les deux footballeurs Karim Benzema et Mathieu Valbuena et qui remonte à 2015. Faisant partie du camp des incriminés, l’attaquant du Real Madrid encourt une peine et la nature de celle-ci lui a été communiquée ce jeudi. Il en a pris connaissance en étant chez lui à Madrid, vu qu'il a choisi de ne pas se rendre à Versailles comme la loi l'y autorise.

Benzema victime de sa notoriété ?

Le parquet a réclamé 10 mois de prison avec sursis et 75.000 euros d'amende à l’encontre de l’actuel attaquant de l’équipe de France. Même si son rôle dans cette affaire n’était pas aussi important que ceux des autres accusés, l’intéressé a été montré du doigt pour ses agissements. Le substitut de procureur a justifié la peine exigée par le fait qu’"il (Benzema) est porteur d'une image, d'une histoire, d'une notoriété, de toutes ces valeurs", et en précisant aussi "qu’on n’aurait pas passé autant de temps sur ce procès si ce n’était pas Benzema".

La procureure a aussi été tenu des propos durs envers le natif de Lyon, en essayant de mettre en avant sa responsabilité : "Une intervention paternelle et bienveillante ? Benzema est au courant. Il cautionne. Il faisait partie d'une stratégie et en avait conscience. Il s'associe au projet et parle en disant "nous"".

« Monsieur Benzema sait ce qu'il peut se passer. Il utilise l'art de la maïeutique. Il est assez malin, a ajouté la représentante du ministère public durant sa plaidorie selon France Info. Personne n'est dupe de ses intentions quand il dit « Attention Math, c’est des gros voyous (…) Benzema propose un intermédiaire. Ça n'est pas une aide. Ça n'est pas bienveillant, non. Peu importe que Monsieur Benzema n'ait pas besoin d'argent. Le mobile n'est de toute façon pas constitutif de l'infraction ».

L’avocat de Benzema crie au scandale

Evidemment, les conseils de Benzema se sont dits scandalisés par la peine requise. L’avocat Sylvain Cormier est très vite monté au créneau : « Ces réquisitions sont manifestément très peu fondées en droit en ce qui nous concerne. Sur la peine, on est sur quelque chose d’assez effarant. On nous a expliqué tout au long du réquisitoire qu’il ne s’agissait pas de se « payer » une star, mais voyez-vous c’est exactement ce qui s’est passé. On ne motive pas sa décision, on ne l’explique pas. La peine est disproportionnée et qui n’a rien à voir avec le dossier. Et sur le principe de la responsabilité, il n’y a aucune référence et Karim ne connait pas les maitre chanteurs, ni leur plan idiot. C’est toujours difficile pour le ministère public d’abandonner les poursuites après six ans de procédures et de reconnaitre qu’on a tort. Ça sera une belle empoignade à l’audience ». Un avis que ne partage pas le clan de Valbuena. L'avocat de la victime a parlé de « peine requise adaptée » contre Benzema.

Notons par ailleurs que quatre ans de prison ferme et 15.000 euros d'amende sont requis contre Mustapha Zouaoui, considéré comme l'instigateur de cette affaire. Pour celui qui "sans lui, la vidéo n'existe pas », en l’occurrence Axel Angot, on a réclamé 18 mois de prison ferme et 15.000 euros d'amende. Ce dernier est le seul à avoir reconnu les faits. Pour Houass, et au vu de son casier judiciaire vierge, le ministère public réclame 18 mois de prison avec sursis et 5.000 euros. Enfin, Karim Zenati, l’ami de Benzema, encourt deux ans d'emprisonnement.