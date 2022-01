Ibrahimovic, sa nouvelle punchline contre la France

Pour faire la promotion de son autobiographie ("Adrénaline") en France, Zlatan Ibrahimovic a pris l’initiative de se confier longuement au quotidien L’Equipe. Un entretien dans lequel il est revenu sur tout ce qui ne lui a pas plus plu durant son séjour en terre héxagonale. Fidèle à lui-même, il n’a pas manqué de distribuer quelques déclarations provocaterices, tout en assurant que ses critiques passées envers la France ne devaient pas être pris au premier degré.

Ibrahimovic l'arrogant, représentant de la France

A la question s’il pense toujours que les Français sont arrogants, « Ibra » a répondu par l’affirmative. « Je dis seulement que les Français sont réputés pour leur arrogance. Et ils me qualifiaient d'arrogant. Donc, je dis qu'ils auraient dû être fiers, parce que je représentais parfaitement la France. Mieux que les Français eux-mêmes, peut-être ! ».

L'article continue ci-dessous

Le Suédois est revenu ensuite sur les insultes qu’il a proférées en déclarant que la France était un pays de merde. « Non, non ! Je parlais du monde du foot, à ce moment-là, a-t-il tonné. Il n'était pas question de la France hors football. Je ne fais pas de théâtre où je joue un rôle et où tout le monde est toujours parfait. Moi, je suis parfait en étant moi-même, et parfois je me trompe, je fais des erreurs, cela fait partie de la vie. Sinon, on n'apprend jamais, on ne grandit jamais. Et je me tromperai encore, évidemment ».

« La France, c’est un pays fantastique »

L’attaquant de l’AC Milan en poursuivant en indiquant qu’il avait le sentiment de susciter beaucoup de jalousies lorsqu’il était joueur du PSG : « Il y a Ibrahimovic qui arrive, avec ce caractère, avec les sous qu'il gagne, il parle comme il parle. Mais cela ne me dérange pas. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on me critique personnellement. Tu ne peux me juger qu'en tant que professionnel. En France, je payais plus d'impôts que tout le monde, alors les Français auraient dû être heureux de m'avoir. »

Enfin, Ibra a quand même terminé sur une note positive en certifiant qu’il a beaucoup aimé son séjour à Paris : « J'ai beaucoup appris, je suis fier de ce que j'ai fait. C'est un pays fantastique et Paris est une ville incroyable. Honnêtement, c'est plus joli que Manchester ».