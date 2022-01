Ibrahimovic révèle ses conseils à Mbappé

Il y a quelques mois, Zlatan Ibrahimovic et Kylian Mbappé se sont croisés à un mariage. Les deux attaquants, qui ont comme point commun d’être parmi les tous meilleurs buteurs de l’histoire du PSG, ont vite sympathisé. « Ibra » en a alors profité pour donner des conseils au Français pour la suite de sa carrière.

A la place de Mbappé, Ibrahimovic aurait déjà signé au Real

Le Suédois a incité le Bondynois à quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Il l’a révélé dans son autobiographie et il vient de le confirmer dans un entretien accordé à L’Equipe. Pour autant, il n’est pas convaincu que Mbappé prendra en compte ce qu’il lui a dit.

« S’il doit vraiment aller au Real ? Il n'y a que Kylian qui puisse répondre à cette question, a-t-il déclaré. Cela dépend de ce qu'il veut, ce qu'il pense. Moi, j'y serais allé. Mais si je suis le PSG, j'essaierais de le retenir. C'est lui qui décidera. Le PSG veut le garder, évidemment, mais lui, est-ce qu'il veut rester ? ».

« Jouer chez toi toute ta carrière, c’est facile »

Ibrahimovic reste convaincu que la progression de Mbappé passe par un challenge relevé dans un club étranger : « Il m'a demandé, oui, et je lui ai dit : "À ta place, j'irais au Real". J'ai eu la chance de jouer dans différentes équipes, différents pays, avec différents champions, et c'est comme ça que j'ai appris et que j'ai grandi. Jouer chez toi toute ta carrière, c'est plus facile, à mon avis. Alors que si tu fais ta valise et que tu vas dans d'autres jardins, c'est une aventure ».

Enfin, l’avant-centre de l’AC Milan a conclu en faisant part de sa certitude sur le fait qu’il y a d’autres clubs que le Real qui convoitent actuellement le champion du monde 2018 : « Je pense aussi qu'il y a d'autres clubs qui le veulent : si tu es dirigeant, que tu as les moyens et que tu ne veux pas prendre Mbappé, tu t'es trompé de métier. »