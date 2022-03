Ibrahimovic révèle le club qui le fait rêver

L'attaquant de l'AC Milan Zlatan Ibrahimovic, est plus proche de la fin de sa carrière que de son débat. On ne sait pas encore quand il tirera sa révérence, mais il y a fort à parier que c’est en Italie qu’il raccrochera les crampons.

Durant son long et brillant parcours, Ibra a joué dans quatre grands championnats européens. Il a commencé en Italie, puis a filé en Espagne, avant de faire un détour par la France, pour ensuite rallier l’Angleterre et boucler la boucler avec une deuxième expérience en Serie A. Il n’y a qu’en Allemagne qu’il n’a pas pu évoluer. Et pour lui, cela représente à la fois un regret et un manque.

Ibrahimovic « impressionné » par le Bayern

"J'ai toujours été curieux de la Bundesliga. Il y a une équipe comme le Bayern Munich, c'est un club incroyable, a-t-il confié dans un entretien à BILD. Chaque fois que j'ai joué contre eux, j'ai toujours pu voir leurs installations, le stade, leur organisation. L'histoire du club est impressionnante."

La Bundesliga s’est donc refusée à Ibrahimovic, et c’est aussi le cas du Ballon d’Or. Il ne s’en est même jamais vraiment rapproché. Mais là, il affirme que cela ne le dérange guère. "Ce sont des récompenses politiques. Ils veulent un "Monsieur Parfait", juge le Suédois. Si vous parlez et dites ce que vous pensez, vous ne pouvez pas les obtenir. C'est facile de les donner à Monsieur Gentil. Ça ne change rien pour moi, ça ne me rend ni meilleur ni pire", a-t-il indiqué.