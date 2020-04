Ibrahimovic indécis sur son futur à Milan

Alors que les rumeurs suggèrent qu'il pourrait se retirer, l'attaquant suédois a affirmé qu'il n'a pas encore pris de décision concernant la suite.

Zlatan Ibrahimovic n'est pas sûr de ce que son avenir réserve alors que des bruits ont laissé croire qu'il s'apprête à quitter Milan à la fin de la saison pour prendre sa retraite.

Ibrahimovic, 38 ans, est revenu à Milan en décembre et a marqué quatre buts en 10 apparitions avant l'arrêt de la campagne en raison de la pandémie de coronavirus. L'ancienne star de Barcelone, de l'Inter et de est en train de refléchir à son avenir, vu que son contrat avec les Rossonerri expire à la fin de la saison.

Mais Ibrahimovic a déclaré qu'il n'était pas sûr de ce qu'il allait faire. "On verra", a-t-il déclaré mercredi à Svenska Dagbladet. «Je ne sais même pas ce que je veux. Quelque chose de nouveau se produit chaque jour. Qui aurait pu prédire cela avec corona? Nous devons juste essayer de vivre et de profiter de la vie."

Interrogé sur son état d'esprit actuel avec ce fléau qui frappe la planète, il a indiqué : "Ne t'inquiète pas trop. J'ai une famille à m'occuper, ils se sentent bien donc je me sens bien." L' a été, pour rappel, durement touchée par le coronavirus, déclarant plus de 110 000 cas et 13 100 décès.

Alors que la saison de est suspendue indéfiniment, Ibrahimovic a déclaré que la santé des gens devait venir primer. "Cela a commencé à s'étendre au football. Ils ont fermé tout le centre d'entraînement, nous n'étions pas autorisés à sortir. C'est dommage que les championnats de football soient fermées, mais nous devons respecter le système et être patients. Ils doivent trouver une solution qui soit bonne pour toute la communauté. Je ne suis pas inquiet par le coronavirus. Ce problème va finir par se résoudre, il faut juste attendre que les experts sachent quoi faire."