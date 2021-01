Ibrahimovic forfait pour Milan-Juventus

À la veille du choc au sommet entre l'AC Milan et la Juventus, Stefano Pioli a confirmé le forfait de l'attaquant suédois.

Tout le monde s'attendait à un choc entre Zlatan Ibrahimovic et Cristiano Ronaldo ce mercredi, tout le monde attendait avec impatience le choc au sommet entre l' , leader de , et la , championne en titre. Mais si l'affiche entre les deux équipes aura bien lieu, ce sera sans l'attaquant suédois. En effet, Zlatan Ibrahimovic est contraint de déclarer forfait en raison d'une blessure.

Malgré le compte à rebours publié par le Suédois sur les réseaux sociaux, la récupération express a échoué. L'attaquant suédois s'est également entraîné séparément aujourd'hui et, comme l'a confirmé lors de la conférence de presse de Stefano Pioli, il manquera le match Milan-Juventus. Une absence très importante même si les Rossoneri ont déjà réussi à s'en sortir sans lui grâce notamment à Rafael Leao, auteur de deux buts lors des trois dernières sorties.

En conférence de presse avant le choc contre la Juventus, Stefano Pioli a confirmé l'absence de Zlatan Ibrahimovic malgré la vidéo publiée sur ses réseaux sociaux avec un compte à rebours, faisant croire qu'il pourrait être de retour à temps : "J'ai grondé Ibrahimovic pour cette vidéo parce qu'alors vous m'avez bombardé de messages pour savoir s'il s'était rétabli. Il va mieux, il travaille bien, mais il ne sera pas là demain. Rafael Leão grandit beaucoup mais les caractéristiques ne sont pas les mêmes et nous devons les exploiter correctement".

Pioli ne se contentera pas d'un match nul

Rafael Leao remplacera Zlatan Ibrahimovic et sera accompagné par Rebic, Calhanoglu et Castillejo ou Brahim Diaz, avec le premier partant légèrement favori. L'AC Milan devra faire sans Saelemaekers, qui s'est entraîné séparément avec Gabbia et Bennacer, deux autres grands absents pour le grand match à San Siro. Theo Hernandez fera pour sa part son retour dans le onze de départ après avoir manqué le match contre Benevento en raison d'une suspension.

Stefano Pioli se méfie de la Juventus et ne considère pas ce choc contre décisif dans la course au titre : "La Juve a dû entamer une nouvelle aventure et nous nous trompons donc un peu sur eux. Cependant, nous parlons d'une équipe forte, bien placée sur le terrain, compliquée à gérer à cause de nombreux bons joueurs. Nous devrons les défier de manière très claire, ils trouveront un adversaire fort sur leur chemin. Nous n'aurons pas à être distraits. Nous sommes toujours à la 16e journée, nous courons un marathon: c'est un match important mais pas décisif. La Juve va bien comme nous, nous voulons bien jouer."

En revanche, l'entraîneur de l'AC Milan ne compte pas aborder cette rencontre avec pour but d'éviter la défaite, et de viser un nul : "Si vous vous approchez du match en pensant à un match nul, c'est la voie la plus proche de la défaite. Nous nous préparons à gagner, je suis heureux si les garçons donnent le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain. Sommes-nous les plus forts d' ? Je suis d'accord avec ce que Kjaer a dit : après la victoire contre Benevento, il a dit que nous sommes les meilleurs, nous jouerons pour garder ce statut jusqu'à la fin".