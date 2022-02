Ibrahimovic dévoile ses ambitions avec Milan

Le contrat de Zlatan Ibrahimovic avec les Rossonerri expire en juin. Il aura alors 40 ans, et il n’est pas sûr qu’il soit renouvelé. L’intéressé espère juste que d’ici son départ, il sera en mesure de garnir son palmarès personnel.

Ibrahimovic a hâte de retrouver les terrains

"Mon avenir est le football, mon monde est le football", a commencé par déclarer le Suédois dans une interview à la presse transalpine.

"Je suis déçu de ne pas pouvoir jouer en ce moment, cela me fait vraiment mal, surtout quand l'équipe va bien. Je veux être là et aider l'équipe, nous avons fait de grandes choses depuis mon arrivée et maintenant il ne nous manque qu'un élément : un trophée. Nous nous battons pour y parvenir, je n'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas gagné quelque chose avec cette équipe de Milan", a-t-il ajouté.

Cette saison, toutes compétitions confondues, Ibrahimovic a participé à 19 matches de Milan, dont 12 comme titulaire. Il a inscrit 8 buts et offert 2 passes décisives.

L’équipe de Stefano Pioli peut encore réussir le doublé cette saison. Elle est co-leader de la Serie A avec Naples et est aussi engagée en demi-finales de la Coupe d’Italie. Mardi, elle dispute le match aller de son opposition contre l’Inter dans cette compétition.