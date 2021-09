Ibrahimovic buteur pour son retour

Zlatan Ibrahimovic a fait la différence ce dimanche lors de son match de reprise avec l’AC Milan.

Sans match joué depuis le 9 mai dernier, Zlatan Ibrahimovic a effectué ce dimanche son grand retour à la compétition à l’occasion du match de l’AC Milan contre la Lazio. Un come-back gagnant puisqu’il a été l’un des deux buteurs des Rossonerri dans cette partie.

Alors qu’il fêtera ses 40 ans dans un mois, le géant suédois a prouvé qu’il n’a encore rien perdu de son efficacité devant les buts adverses. Il n’est peut-être pas le meilleur au monde, comme il l’avait suggéré dans une interview à France Football récemment, mais il reste un attaquant productif. Rien qu’en Serie A, il en est à 148 réalisations. Parmi les joueurs en activité, seuls Fabio Quagliarella le dépassent.

L’ancien Parisien a fait mouche à la 68e minute de la rencontre. Et alors qu’il n’était sur le terrain que depuis huit minutes. Servi par Ante Rebic, il a poussé le cuir tranquillement au fond. Ce n’était pas le but le plus beau qu’il ait scoré, mais il avait le mérite de se trouver au bon endroit pour conclure.

Associé à Giroud dès mercredi ?

Les Rossonerri ont finalement dominé les Biancocelesti 2-0. Un succès qui les propulse en tête du classement après trois journées, ex-aequo avec Naples, également vainqueur de tous ces matches.

L’équipe de Stefano Pioli se prépare bien en vue d’une semaine qui s’annonce très chargée. Mercredi, elle effectue un déplacement périlleux à Liverpool pour son grand retour en C1. Puis, le week-end d’après, elle accueillera la Juventus à San Siro.

Avec un Ibra fringant malgré plusieurs mois d’inactivité et un Olivier Giroud performant dès son arrivée et désormais remis du Covid-19, les vice-champions d’Italie peuvent quand même aborder ce double rendez-vous avec une grande sérénité.