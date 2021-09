La nouvelle boutade de Zlatan Ibrahimovic sur le Ballon d’Or

Zlatan Ibrahimovic pense que son absence de la liste des lauréats du Ballon d’Or et surtout dommageable pour le trophée et non le contraire.

Zlatan Ibrahimovic fait partie de ses grands attaquants du 21e siècle qui n’ont pas eu le privilège de remporter le Ballon d’Or. Malgré ses nombreux exploits et des buts à la pelle, le géant scandinave ne s’en est même jamais vraiment rapproché, signant comme meilleur classement une quatrième place en 2013. Alors que d’autres à sa place auraient ressenti un manque dans leur parcours, l’intéressé, lui, ne s’en préoccupe guère. Il pense même que ce n’est pas à lui de s’en désoler. Dans une interview accordée à France Football, et avec le sens de l’humour qu’on lui connait, l’ancien Parisien estime que son « manque au palmarès du Ballon d’Or » et non pas le Ballon d’Or qui manque au sien. Il n’y avait bien sûr personne d’autre qu’Ibra pour sortir ce genre de commentaires. La preuve que la très grande estime qu’il a de soi-même demeure parfaitement intacte. L'article continue ci-dessous Ibra « pas obsédé » par le Ballon d’Or Messi et Cristiano Ronaldo sont ceux qui se sont accaparés le plus souvent du prestigieux prix décerné par le magazine français (6 pour l’Argentin et 5 pour le Portugais). A la question s’il se considérait inférieur à ce duo-là, le Suédois a rétorqué : « Si vous parlez de qualités intrinsèques, je n’ai rien de moins qu’eux. Si vous regardez les trophées, oui, je n’ai pas gagné la Ligue des Champions… Mais je ne sais pas comment vous calculez les choses. Je ne suis pas obsédé par ça. Car quand tu fais de bonnes choses collectivement, l’individuel suit. L’individuel ne peut pas être bon si le collectif n’est pas bon ». Demain en kiosque, retrouvez le nouveau numéro de France Football avec les confidences de Zlatan Ibrahimovic, mais aussi le guide de la saison 2021-2022 avec 40 pages spéciales. pic.twitter.com/Wpckhqz32i — France Football (@francefootball) September 10, 2021 « Chacun doit regarder son histoire en face » A 39 ans, Ibra est plus proche de la fin de sa carrière que de son début. Ses chances de marquer l’histoire du football de manière encore plus prégnante sont donc réduites, même s’il continue de faire les beaux jours d’un grand club, à savoir l’AC Milan. Mais, là aussi, l’intéressé ne pose pas trop de questions. « Au fond de moi, je pense que je suis le meilleur au monde », a-t-il clamé. À ne pas rater Khabib Nurmagomedov sait pourquoi Ronaldo a quitté la Juventus

PSG : Nuno Mendes affiche ses ambitions Enfin, quand on lui demande s’il a sa place à la table des tous meilleurs de l’histoire, le deuxième meilleur buteur de l’histoire du PSG a rétorqué : « Je ne pense pas que ça soit pertinent de comparer les joueurs les uns avec les autres. Chacun a joué dans sa génération, avec des coéquipiers différents… Difficile de comparer. Je pense que chacun a son histoire et doit la regarder en face. Ma table est donc remplie de problèmes ».