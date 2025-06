Ibrahima Konaté au PSG, c'est validé !

Ibrahima Konaté devrait quitter Liverpool gratuitement l'été prochain. Le Real Madrid et le PSG figurent parmi les clubs à qui le défenseur a été proposé.

Le contrat de Konaté à Anfield est de 12 mois supplémentaires, après quoi il sera libre de signer ailleurs gratuitement. Foot Mercato rapporte qu'il a été proposé à plusieurs géants européens à ces conditions.

Konaté a signé un contrat de cinq ans avec les Reds lors de son arrivée du RB Leipzig en 2021, mais le club n'a pas réussi à négocier une prolongation. Cela a mis le Real Madrid, le PSG et Barcelone en alerte.

Un départ de Konaté serait le deuxième joueur que Liverpool perdrait gratuitement en deux étés. Trent Alexander-Arnold a terminé son contrat et a signé au Real Madrid en juin, un transfert de plus en plus fréquent au plus haut niveau.

Liverpool n'a pas besoin de remplacer Konaté immédiatement, mais des informations suggèrent que l'équipe d'Arne Slot réfléchit déjà à son plan de succession. Un transfert pour Marc Guehi de Crystal Palace a été évoqué cet été.