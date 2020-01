Ibiza-Barça 1-2, Griezmann évite l’humiliation au Barça

En 16es de finale de la Coupe, le Barça a été proche de connaitre une humiliante déroute face aux amateurs d’Ibiza. Griezmann lui a sauvé la mise.

Le a bien failli ce mercredi essuyer l’une des défaites les plus improbables de son histoire. En déplacement chez l’Union Deportivo Ibiza, la formation catalane était à vingt minutes de connaitre son "Alcorcon". Ce supplice lui a été évité par Antoine Griezmann, auteur d’un doublé salvateur en fin de rencontre.

Ibiza a frôlé l'exploit

On jouait la 72e minute quand l’international français a rétabli la parité. Parti plein axe, il a converti d’un tir croisé du gauche et à ras de terre un service de Frenkie De Jong. Jusque-là imbattable, Parreno le gardien d’Ibiza n’a pu que s’incliner. Et, à la 95e minute, il cédait une deuxième fois face à l’international tricolore. Cette fois, le Mâconnais mettait à profit un service de Jordi Alba pour pousser le cuir au fond et offrir la victoire aux siens.

Pour le Barça, c’était la délivrance mais pour Ibiza le coup était très rude. Très solides, les locaux n’ont concédé que 3 frappes cadrés durant cette partie et deux ont débouché sur des buts.

La formation des Iles des Baléares réalisait le match parfait avec seulement 21% de possession de balle. En ouvrant le score dès la 9e minute par Pep Caballe, les amateurs se sont mis dans les meilleures prédispositions pour créer l’exploit. Ils ont reculé mais ont parfaitement résisté. Sans la présence d’un attaquant français en face, ils auraient signé la plus belle performance de leur histoire.