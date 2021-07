I Am Zlatan : Date de sortie, comment regarder et tous les détails sur le film d'Ibrahimovic

Tout ce que vous voulez savoir sur le film produit par Nordisk Film - BRF à propos de la légende suédoise c'est par ici.

Zlatan Ibrahimovic est l'une des figures les plus fascinantes et les plus impressionnantes du football moderne, avec une brillante carrière de joueur digne de sa personnalité hors norme.

Déjà l'objet de plusieurs livres et documentaires, l'histoire d'Ibrahimovic sera désormais racontée dans un film coproduit par Nordisk Film et BR•F, l'équipe qui est notamment derrière 'Midsommar' entre autres productions.

Réalisé par Jens Sjogren, « I Am Zlatan » est en préparation depuis plusieurs années et devrait sortir sur les écrans en 2021.

Alors de quoi s'agit-il, quand sort le film et comment pouvez-vous le regarder ? Goal vous dit tout ce que vous devez savoir.

De quoi parle I Am Zlatan ?

I Am Zlatan raconte l'histoire de Zlatan Ibrahimovic et de son ascension d'un enfant rêvant de devenir footballeur professionnel jusqu'à sa percée à l'Ajax.

Montrant le jeune Ibrahimovic qui grandit à Malmö, en Suède, le film dépeint le parcours du footballeur, y compris son amour pour les arts martiaux et sa relation avec sa famille.

Le biopic serait basé sur des sections de l'autobiographie de 2011 I Am Zlatan Ibrahimovic (parfois appelée I Am Zlatan), écrite avec l'auteur suédois David Lagercrantz.

Quand I Am Zlatan sortira?

I Am Zlatan sortira le 10 septembre 2021 en première mondiale en salle suédoise.

Il devrait être diffusé à un public plus large une semaine plus tard, le 17 septembre 2021, selon IMDb.

Qui figure dans I Am Zlatan?

Zlatan Ibrahimovic sera joué par au moins deux acteurs différents, un chaque étape différente de sa vie mise en scène.

Zlatan, 11 ans, sera joué par Dominic Bajraktati Andersson, tandis que Granit Rushiti incarnera Zlatan à 17 ans.

Rushiti, fait intéressant, partage quelque chose en commun avec Ibrahimovic vu qu'il a également gravi les échelons en tant que joueur de l'académie à Malmö.

Emmanuele Aita devrait jouer l'agent de longue date d'Ibrahimovic, Mino Raiola, tandis que Merima Dizdarevic et Cedomir Glisovic jouant respectivement la mère et le père d'Ibrahimovic.

I Am Zlatan, le trailer

I AM ZLATAN. THE MOVIE pic.twitter.com/AqqhhBjSkA — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) June 28, 2021

La bande-annonce de I Am Zlatan a été diffusée pour la première fois le 28 juin sur les réseaux sociaux officiels de Zlatan Ibrahimovic.

Ibrahimovic a présenté la bande-annonce sur Twitter et Instagram avec une simple légende : "JE SUIS ZLATAN. LE FILM."

On y voit des scènes représentant Ibrahimovic à différents âges de sa carrière, ainsi que des moments montrant sa mère et ce qui semble être l'agent Mino Raiola.

Vous pouvez regarder la bande-annonce dans la vidéo ci-dessus.

Comment pourrai-je regarder I Am Zlatan?

Il semble que I Am Zlatan devait être diffusé dans les salles avant qu'il ne soit disponible pour regarder sur toutes les plateformes de streaming.

Les gens pourront regarder le film dans les cinémas suédois à partir du 10 septembre avant une diffusion plus large à travers le monde le 17 septembre.

Pour l'instant, rien n'indique quel service de streaming, le cas échéant, aura I Am Zlatan.

