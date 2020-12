Hulk quitte le Shanghai SIPG

Quatre ans après son arrivée en Chine, Hulk a décidé de quitter son club du Shanghai SIPG après une élimination en Ligue des champions asiatique.

Fin de l'aventure pour Hulk du côté de Shanghai. Débarqué en à l'été 2016 après son passage au , l'attaquant brésilien a décidé de quitter une équipe dans laquelle il évoluait depuis plus de quatre ans à la suite d'une élimination en asiatique.

Le club de Shanghai, pourtant leader de son groupe en championnat lors de la saison écoulée, s'est incliné contre Vissel Kobe (0-2) sur la scène continentale, précipitant ainsi son élimination et la décision du capitaine de quitter le navire.

"Aujourd'hui était une journée aussi importante que celle lors de laquelle je me suis présenté, le jour où je dis au revoir au SIPG de Shanghai, une équipe que j'ai accueillie avec beaucoup d'affection", a écrit le Brésilien sur Weibo, l'équivament de Twitter dans l'Empire du Milieu.

"Pendant ces plus de 4 ans, je suis très reconnaissant envers les fans qui m'ont très bien accueilli. Je remercie la direction et les joueurs d'avoir partagé tant d'années de travail et de dévouement.

"Ensemble, nous avons réalisé d'innombrables exploits comme la Super League et la Super Cup, mais nous avons aussi eu des moments de dépassement où nous nous sommes fait confiance, avec beaucoup d'unité et de volonté de gagner. Mes remerciements les plus sincères à la famille du SIPG de Shanghai."

Reste à savoir de quoi sera fait l'avenir pour l'ailier surpuissant de 34 ans, qui pourrait connaître un nouveau voyage après le , le , le Zénith et donc Shanghai, où il notamment remporté une Chinese Superleague et une Coupe nationale.

Hulk compte également 48 sélections pour onze buts avec la Seleçao, lui qui a fait partie de l'équipe brésilienne lors de la Coupe du Monde 2014 à domicile, lourdement éliminée en demi-finales par l' .

Ces derniers temps, il s'était brouillé avec l'entraîneur de Shanghai, Pereira, conduisant ainsi à son choix de quitter l'équipe alors qu'il ne jouait plus guère après avoir été le capitaine de l'équipe. En 2020, il avait encore inscrit 8 buts en 21 apparitions, dont 5 en 10 matchs de championnats avec son club. Le voilà donc en quête d'une nouvelle aventure.