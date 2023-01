Hugo Lloris prend sa retraite internationale

Le recordman de sélections en équipe de France, Hugo Lloris, a choix de mettre un terme à sa carrière internationale.

Hugo Lloris ne portera plus le maillot des Bleus. Le capitaine tricolore a fait le choix de raccrocher les gants au bout d’un parcours long de quatorze ans avec sa sélection nationale. Une décision qui intervient presque un mois après la défaite en finale de la Coupe du Monde contre l’Argentine.

Lloris, un monument tire sa révérence

Le compteur de capes de l’ancien lyonnais s’arrête à 145 sélections. C’est le record absolu. Il avait effacé la marque de Lilian Thuram récemment. Il prend cette décision à l’âge de 36 ans.

Lloris était l’élément le plus ancien de l’effectif tricolore. Et de loin ! Sa première rencontre avec son pays remonte au novembre 2008 contre l’Uruguay (0-0). Au début, il n’était pas titulaire, mais il a su passer devant Steve Mandanda pour devenir incontournable à ce poste. Entre 2010 et 2022, il a disputé toutes les phases finales de tournois majeurs et en tant que numéro 1.

Deschamps a été parmi les premiers à réagir à cette nouvelle en déclarant via un communiqué : "Hugo a décidé de se retirer alors qu’il est encore au sommet de son art. Il m’a fait part de sa réflexion et sa décision il y a quelques jours. Je dois, nous devons, respecter sa décision même s’il avait encore toute sa place dans notre équipe, comme il l’a démontré lors de la dernière Coupe du Monde, à Doha. Un très grand serviteur de l’Equipe de France tire sa révérence et je veux saluer son parcours exceptionnel. Au-delà de tous les records que son talent et son professionnalisme lui ont permis de battre, au-delà du rôle essentiel qui a été le sien dans nos plus belles conquêtes, la Coupe du Monde 2018, la Ligue des Nations 2019, dans nos plus beaux parcours, la finale de l’Euro 2016 et celle de la Coupe du Monde 2022, Hugo est une personne remarquable sur le plan humain. Il était capitaine quand je suis devenu sélectionneur en 2012, je lui ai maintenu le brassard et je n’ai jamais eu à le regretter, bien au contraire. Hugo a une très haute idée de l’Equipe de France, il a toujours été tourné vers le collectif, il a toujours mis le collectif en avant, parfois même à son détriment. »

Lloris est le premier joueur français à annoncer sa retraite internationale depuis la fin de la dernière Coupe du Monde. D’autres pourraient éventuellement suivre. Comme son compère de longue date Mandanda ou encore Raphaël Varane.

L’ancien Lyonnais va maintenant se consacrer à sa vie à Tottenham, le club où il évolue depuis 2012. Formation avec laquelle il est toujours en quête de son premier trophée.

La succession de Lloris chez les Bleus est donc officiellement ouverte. Mike Maignan était longtemps pressenti pour assurer la suite dans la cage mais ses blessures à répétition laissent planer le doute quant à sa capacité à assurer cette mission. Alphonse Areola et Alban Lafont se tiennent, eux aussi, prêts pour répondre aux attentes de Deschamps.