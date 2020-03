Hugo Lloris a rejoué avec les Spurs

Après une semaine d’absence, le gardien français a repris sa place dans la cage des Spurs.

Le portier international français ne souffre de sa blessure à l’aine, celle contractée il y a une dizaine de jours. La preuve ; il était ce samedi présent dans les bois des Spurs, à l’occasion du match de championnat contre (1-1).

L’ancien Lyonnais n’aura finalement manqué que deux parties de son équipe londonienne. Celle contre les Wolves (2-3) en PL et celle face à Norwich en Cup (1-1).

L'article continue ci-dessous

Malgré son come-back, Lloris n’a pas pu empêcher le nouveau faux-pas des siens, avec un nul enregistré (1-1) et qui éloigne encore plus des places qualificatives pour la C1. Le but des Clarets a été marqué dès la 13e minute par Woods, avant que Dele Alli n’ait égalisé sur pénalty à la 70e.

Plus d'équipes

Lloris est désormais d’attaque et se tient prêt à tenir sa place à l’occasion du match de C1 face à Leipzig. Il devrait ensuite participer au duel contre MU. Puis, si tout va bien, il retrouvera l’Equipe de pour la première fois depuis le mois de septembre.