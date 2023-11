Honni à Milan, Gianluigi Donnarumma reçoit un soutien de taille

Pris à partie par les supporters de l’AC Milan mardi en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma peut compter sur un soutien de poids.

Gianluigi Donnarumma a vécu une soirée compliquée mardi dernier en Ligue des Champions. Pour son retour dans son ancien fief du San Siro sous le maillot du Paris Saint-Germain, l’international italien a reçu un accueil particulier de la part de ses anciens fans. Pas encore pardonné pour son départ au PSG, libre, à l’été 2021, Donnarumma a dû subir une nouvelle fois, la colère des tifosi milanais qui lui ont lancé des faux billets, à son effigie, en début de rencontre.

Balotelli vient au secours de Donnarumma

Au milieu de ce désamour entre les supporters de l’AC Milan et leur ancien chouchou, un invité de taille vient de faire son apparition. L’ancien joueur de Milan, Mario Balotelli, apporte son soutien à Gianluigi Donnarumma. Pour l’attaquant de l’Adana Demirspor, le gardien italien, ne mérite pas le traitement subi à San Siro. « J’ai eu de la peine pour Gigio, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Les supporters milanais ne peuvent pas comprendre, mais j’ai eu de la peine parce qu’il ne méritait pas d’être traité comme ça". En tant que footballeur, il ne peut pas dire ce qui s’est réellement passé. Je crois cependant que s’il avait pu le faire, il serait resté à Milan. Je sais ce qui s’est passé, il n’est pas à blâmer et il n’est pas évident de réagir comme il l’a fait », a déclaré l’ex-attaquant de l’OM et de l’OGC Nice.

Une réaction compréhensible pour Super Mario

Peiné pour son compatriote, Mario Balotelli comprend tout de même la réaction des supporters milanais envers Donnarumma. « En ce qui concerne les supporters, il est normal qu’ils se comportent ainsi, mais Gigio n’a répondu à personne et n’a rien fait », ajoute l’Italien. Pour rappel, Gianluigi Donnarumma et le PSG se sont inclinés mardi à San Siro (2-1).