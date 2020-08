Holveck : "Rennes compte être un outsider très embêtant"

Le président du Stade Rennais a affiché les ambitions du club breton en Ligue 1 et en C1 pour la saison prochaine.

Le peut avancer sereinement. Assuré de disputer la phase de poules de la la saison prochaine grâce aux qualifications de l'Inter, , le et le Shakhtar en demi-finale de la , le club breton peut désormais préparer la saison prochaine dans les meilleures conditions. Et Rennes ne compte pas faire de la figuration en Europe. Dans une interview accordée à Le Parisien, Nicolas Holveck, président du Stade Rennais, l'a bien fait comprendre.

"On peut tomber sur un groupe impossible avec le , et . Le tirage au sort aura un impact sur ce qu'on peut espérer ou non. Mais on compte bien être un outsider très embêtant pour de tels clubs. Julien Stephan est extrêmement motivé et il a hâte d'en découdre avec ce type d'équipes. Est-on capable de lutter en et en C1 ? Cela va être une saison très compliquée parce qu'à partir de la trêve d'octobre, on va jouer tous les trois jours jusqu'à la fin février. C'est pourquoi nous apprécions les mesures relatives aux 20 joueurs sur le banc et les cinq changements", a expliqué le président de Rennes.

"Un moment extraordinaire pour nos supporters"

Nicolas Holveck est revenu sur l'immense joie au moment de la qualification ; "On a sauté de joie mais c'est resté assez mesuré. Il s'agit d'une énorme joie intérieure pour le groupe, le staff et tout le personnel administratif. Ma première pensée a été pour l'actionnaire. Depuis 22 ans, il a énormément donné de son temps, de sa passion et de son argent aussi au Stade Rennais. Aujourd'hui, c'est une juste récompense pour la famille Pinault. Il s'agit d'un focus énorme sur le club. En termes de notoriété, c'est assez exceptionnel".

"Cela permet d'être plus convaincant dans les discussions avec certains des joueurs que nous voulons faire venir. Pour nos jeunes aussi, ça va être une expérience incroyable. Qui dit Champions League, dit et donc six matchs contre des équipes de très haut niveau. Cela va nous faire gagner beaucoup de temps avec la jeune génération concernée cette saison. Pour la ville, la région et nos supporters, c'est aussi un moment extraordinaire", a ajouté l'ancien dirigeant de l'AS .

Nicolas Holveck a également évoqué le mercato du Stade Rennais qui va s'accélérer avec la qualification en C1 : "Sur les cibles actuelles, cela ne changera rien. On avait déjà des ambitions importantes, l'actionnaire souhaitant qu'on dispose d'une bonne équipe. On va donc continuer à constituer le groupe avec les trois postes déjà ciblés. Mais on a gagné du temps, lequel temps nous permettra de rester à l'affût des opportunités qui se présenteront à nous en fin de mercato. C'est déjà entre 15 ou 18 millions de plus que la Ligue Europa. Grâce à l'actionnaire, on avait pu prendre le risque d'anticiper une part de ce budget pour être compétitif en cas de tour qualificatif à disputer. Maintenant, ce budget, on l'a. On va donc pouvoir avancer dans le mercato plus tranquillement et obtenir ce joueur ou ces deux joueurs de complément".