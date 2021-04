Valence quitte le terrain après des insultes racistes contre Diakhaby

Les joueurs du FC Valence se sont montrés solidaires avec leur coéquipier Mouctar Diakhaby, victimes d'insultes racistes lors du match contre Cadiz.

Un fait historique s'est produit ce dimanche à Ramón de Carranza, où Valence a quitté le terrain en raison d'une supposée insulte raciste de Juan Cala à l'encontre Diakhaby. Les joueurs des Ché ont quitté le terrain après 31 minutes de jeu en première mi-temps, avant de revenir sur la pelouse un quart d'heure plus tard.

L'épisode malheureux a eu lieu après que Cala et Diakhaby se soient disputés à la suite d'une action. Le plus frappant a été que le footballeur de Valence a immédiatement "oublié" le match et a continué à se disputer avec Cala malgré le fait que le ballon était déjà en jeu et proche de la zone de vérité. Plusieurs joueurs de Cadix et de Valence ont dû retenir Diakhaby, qui, très en colère, admonestait le buteur des locaux.

Quinze minutes plus tard, Valence a de nouveau retrouvé le terrain et le match a pu reprendre mais sans Diakhaby, qui a laissé sa place à Hugo Guillamón. Du côté de Cadix, Cala, l'autre protagoniste de l'incident, était bien présent de son côté.

Sur son compte Twitter officiel, Valence a expliqué pourquoi ses joueurs sont revenus sur le terrain. "L'équipe s'est réunie et a décide de revenir se battre, tout en condamnant le racisme sous toutes ses formes. Non au racisme", a indiqué le club.

Cadix et Valence s'affrontaient au Ramón de Carranza avec pour objectif de continuer à s'éloigner du bas du classement. Ceux d'Álvaro Cervera comptent 29 points à leur compte, tandis qiue leurs opposants du jour en affichent 33. Le match, au moment de l'interruption, était à égalité (1-1). Cala a marqué pour Cadix et Gameiro pour Valence.